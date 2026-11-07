8 கிலோவுக்கும் அதிகமான ஐஸ், ஹெரோயின் போதைப்பொருட்கள் மீட்பு – 32 வயது நபர் கைது!

தலவத்துகொடை பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் (STF) நடத்திய அதிரடிச் சுற்றிவளைப்பில், பெருந்தொகையான போதைப்பொருட்களுடன் 32 வயதுடைய சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வெளிநாட்டில் தலைமறைவாக உள்ள முக்கிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளியும், பெருமளவிலான போதைப்பொருள் கடத்தல்காரருமான தேவாதே துசித சாமர என்ற 'வானத்தே குடு திலன்' என்பவரின் போதைப்பொருள் விநியோக பிணையத்தை இந்த சந்தேக நபர் இயக்கி வந்துள்ளதாகப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர் 'வானத்தே குடு திலன்' என்பவருக்குச் சொந்தமான போதைப்பொருட்களை நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் விநியோகிக்கும் ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளார்.
சந்தேக நபரிடமிருந்து 5 கிலோகிராம் 290 கிராம் 'ஐஸ்' போதைப்பொருளும், 2 கிலோகிராம் 946 கிராம் ஹெரோயின் போதைப்பொருளும் பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் மேலதிக விசாரணைகளுக்காகப் பொலிஸ் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பணியகத்திடம் (PNB) ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படை தெரிவித்துள்ளது.
அத்துடன், இந்த போதைப்பொருள் வலையமைப்பில் தொடர்புடைய ஏனைய உறுப்பினர்களைக் கண்டறிவதற்கும், போதைப்பொருள் விநியோகத்தின் மூலத்தைக் கண்டறிவதற்கும் விரிவான விசாரணைகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.