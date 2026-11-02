எரிவாயுவைப் பதுக்கினால் முகவர் உரிமம் ரத்து – லிட்ரோ நிறுவனம் கடும் எச்சரிக்கை!
எரிவாயுவைப் பதுக்குதல், விற்பனையைக் கட்டுப்படுத்துதல், நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச சில்லறை விலையை மீறுதல் அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத கூடுதல் கட்டணங்களை வசூலித்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி இருக்குமாறு அனைத்து லிட்ரோ முகவர்களுக்கும் கடுமையாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
லிட்ரோ எரிவாயு லங்கா நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டு இதை வலியுறுத்தியுள்ளது.
இந்த அறிவுறுத்தல்களையும் உத்தரவுகளையும் புறக்கணிக்கும் அல்லது மீறும் முகவர்கள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், தேவைப்பட்டால், அவர்களின் லிட்ரோ முகவர் நிறுவனம் (ஏஜென்சி) முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்படும் என்றும் லிட்ரோ எரிவாயு லங்கா நிறுவனம் அன்புடன் தெரிவிக்கிறது.
நுகர்வோருக்கு லிட்ரோ எரிவாயு தடையின்றி மற்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.