பாடசாலைகளை விடவும் வளப்பற்றாக்குறையில் வவுனியா கல்வியியற் கல்லூரி – ரவிகரன் எம்.பி. சுட்டிக்காட்டு !
வவுனியா தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி ஆளணி மற்றும் பௌதீக வளப் பற்றாக்குறைகளுடன், பாடசாலைகளைவிடவும் வளங்குன்றிய நிலையில் இயங்குகிறது.கல்வியியற் கல்லூரிகளை பல்கலைக்கழக பீடங்களாக மாற்றுவதற்கு முன்னர், கல்வியியல் கல்லூரிகளினது தற்போதைய வளங்கள், ஆளணி மற்றும் குறைபாடுகள் மதிப்பிடப்பட வேண்டும் என இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துரைராசா ரவிகரன் வலியுறுத்தினார்.
பாராளுமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (06) நடைபெற்ற கல்வியியற் கல்லூரிகளை பல்கலைக்கழக பீடங்களாக மாற்றுவதற்கான தனிநபர் பிரேரணை மீதான விவாதத்தில் உரையாற்றுகையில் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அங்கு அவர் மேலும் உரையாற்றுகையில்,
கல்வியியற் கல்லூரிகளை பல்கலைக்கழக பீடங்களாக மாற்றுவதற்காகக் பாராளுமன்ற ஹேஷா விதானகே கொண்டுவந்துள்ள இப்பிரேரணை, ஆசிரியர் கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. அந்த நோக்கத்தை வரவேற்கிறோம்.
எனினும் இந்த மாற்றத்தைச் செயற்படுத்துவதற்கான வளங்கள், நிதி மற்றும் நிருவாக ஏற்பாடுகள் குறித்து பார்வையும் சமநேரத்தில் நோக்கவேண்டியதாகிறது. ஆசிரியர் கல்வியில் தரம் உயர்வதை நாங்கள் விரும்புகின்றோம். அந்த உயர்வு பெயர்ப்பலகையில் மட்டுமன்றி விரிவுரை மண்டகத்திலும் ஆய்வுகூடங்களிலும் பயிற்சி வகுப்பறையிலும் பிரதிபலிக்கவேண்டும்.
இப்போது கல்வியியல் கல்லூரியாக இயங்கும் வவுனியா கல்வியியல் கல்லூரி மிகுந்த வளக்குறைபாட்டுடன் இயங்குகிறது. கடந்த 2025.10.18 அன்று குறித்த கல்வியியல் கல்லூரிக்கு நேரடியாகச் சென்று ஆளணி வளத்திலும் பௌதிக வளத்திலும் மிகுந்த பற்றாக்குறையோடு இயங்குவதை பார்வையிட்டு உறுதிப்படுத்தியிருந்தோம்.
60 சதவீத இயங்குநிலை கல்வி சார் ஆளணியோடும் 38 சதவீத கல்வி சாரா ஆளணியோடும் நாளாந்த நிருவாக மற்றும் கலைத்திட்ட நடைமுறைகளை வினைத்திறனாக கொண்டு செல்வதில் அந்த நிறுவனம் இடர்படுவதை அவதானிக்க முடிந்தது.
சீரான மலசலகூட வசதியின்மை,விஞ்ஞான ஆய்வுகூட வசதிப்பற்றாக்குறை,நூலக வசதிப்பற்றாக்குறை, விடுதிப்பற்றாக்குறை, கல்வியியல் கல்லூரிகளின் கட்டடங்கள் மிகமோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிலை,வடிகாலமைப்புச் சீரின்மை, மின்விளக்குப் பற்றாக்குறை, வகுப்பறைகளில் நவீன கற்றல் கருவிகளின் பற்றாக்குறை, உள்ளக வீதிகள் சீரின்மை, பாதுகாப்பற்ற மின்சாரக் கட்டமைப்புகள் என பல்வேறு குறைபாடுகளுடன் வன்னி தேர்தல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரேயொரு கல்வியியல் கல்லூரியான வவுனியா தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி இயங்கிவந்தது.
ஆசிரியர்களை உருவாக்குகின்ற அந்த நிறுவனத்தை விடவும் சில பாடசாலைகள் சிறந்த வளங்களைக் கொண்டுள்ள நிலை காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான நிலையில்,அதனைப் பல்கலைக்கழக பீடமாக மாற்றிவிட்டு, அதற்குரிய வளங்களை ஒதுக்காவிட்டால் உயர்த்தப்பட்ட அந்தஸ்துக்கும் உண்மையான வசதிகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளி மேலும் அதிகரித்துவிடும்.
ஆகவே முதலில் ஒவ்வொரு கல்வியியல் கல்லூரியினதும் தற்போதைய வளங்கள், ஆளணி மற்றும் குறைபாடுகள் மதிப்பிடப்படவேண்டும். பட்டப்படிப்பை நடத்துவதற்கு தேவையான தகுதியான விரிவுரையாளர்கள், நூலகங்கள், ஆய்வுகூடங்கள், கணினிகள், இணைய வசதிகள் மற்றும் விடுதி வசதிகள் என்பன உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
கட்டுமானங்களுக்கான நிதியுடன் அவற்றின் பராமரிப்புக்கும் தொடர்ச்சியான கல்விச் செயற்பாடுகளுக்கும் போதிய வருடாந்த நிதி ஒதுக்கப்படவேண்டும்.எனவே நிறுவனங்களின் வளத் தயார் நிலையை மதிப்பிட்டு,குறைபாடுகளைப் பூர்த்தி செய்து உரிய தரநிலைகளுடன் இந்த மாற்றம் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றார்.