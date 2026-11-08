தீபாவளியை முன்னிட்டு இலங்கை மற்றும் உலக வாழ் இந்துக்களுக்கு பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய வாழ்த்து!
இருளை அகற்றி ஒளியை ஏந்தி, தீமைக்கு எதிராக நன்மை பெற்ற வெற்றியைக் குறிக்கும் தீபாவளித் திருநாளை முன்னிட்டு, இலங்கையிலும் உலகெங்கிலும் வாழும் அனைத்து இந்துக்களுக்கும் பிரதமர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய தமது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
விளக்கேற்றுவதால் வீடுகள் ஒளிமயமாவதைப் போல, மனித உள்ளங்களிலுள்ள வெறுப்பு, பொறாமை, அறியாமை என்னும் இருளைப் போக்கி, ஞானத்தினதும் கருணையினதும் ஒளியை ஏற்றுவதற்கு இந்த உன்னத நாள் சிறந்ததொரு வாய்ப்பை வழங்குகின்றது.
இலங்கையைப் போன்ற பல்லினம், பல்சமயம், பல்கலாசாரம் கொண்ட நாட்டில், தீபாவளித் திருவிழா மக்களுக்கிடையிலான பரஸ்பர புரிந்துணர்வையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஒற்றுமையையும் மேலும் உறுதிப்படுத்திக்கொள்வதற்குக் கிடைத்த மாபெரும் சந்தர்ப்பமாகும்.
பன்மைத்தன்மை நிறைந்த எமது கலாசார உறவுகளை மேலும் பலப்படுத்தி, இன, மத, சாதி பேதமின்றி ஒரே தாய்நாட்டின் மக்களாக முன்னோக்கிச் செல்வதற்கு இத்தீபாவளித் திருநாளில் அனைவரும் உறுதிபூண வேண்டும் எனப் பிரதமர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இலங்கையிலும் உலகெங்கிலும் வாழும் அனைத்து இந்துக்களுக்கும் இத்தீபாவளித் திருநாள் மகிழ்ச்சி, அமைதி, ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு நிறைந்த நாளாக அமைய வேண்டுமென பிரார்த்திப்பதாக பிரதமர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.