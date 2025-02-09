மட்டக்களப்பில் கடலில் குளிக்கச் சென்ற மாணவன் மாயம் !

on Sunday, February 09, 2025
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மட்டக்களப்பு, காத்தான்குடி கடலில் நேற்று (08) நீராடச் சென்ற பாடசாலை மாணவன் அலைகளால் அடித்துச் செல்லப்பட்டு காணாமல்போயுள்ளார்.

காத்தான்குடி நூறாணியா வித்தியாலயத்தில் தரம் 9 இல் கல்வி பயிலும் சாமில் சனாஹி என்ற மாணவனே இவ்வாறு காணாமல்போயுள்ளார்.
Batticaloa மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி-kattankudy

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