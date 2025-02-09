மட்டக்களப்பில் கடலில் குளிக்கச் சென்ற மாணவன் மாயம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLaZoovzziMmsHfO08T22CaKeSdgMJBOVGQQMjVd_gEjg1-AX9ATFodEyl4YnLA0_4bEbN5Z7IUxtVNpxnsWMe-SzVTOmrV0EpdazPyNEhNu6Hnp6sljl9zJjYXHvGGCF2rG9hmnF-7-_9s_vaJVzwIkfisOq7ZtTXCY4jCKuhnrL4xtRz2TxgPKsrd3VE/s640/476629096_1199468305094889_5953867511392875276_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLaZoovzziMmsHfO08T22CaKeSdgMJBOVGQQMjVd_gEjg1-AX9ATFodEyl4YnLA0_4bEbN5Z7IUxtVNpxnsWMe-SzVTOmrV0EpdazPyNEhNu6Hnp6sljl9zJjYXHvGGCF2rG9hmnF-7-_9s_vaJVzwIkfisOq7ZtTXCY4jCKuhnrL4xtRz2TxgPKsrd3VE/s16000-rw/476629096_1199468305094889_5953867511392875276_n.jpg" /></a></div><br /><div>மட்டக்களப்பு, காத்தான்குடி கடலில் நேற்று (08) நீராடச் சென்ற பாடசாலை மாணவன் அலைகளால் அடித்துச் செல்லப்பட்டு காணாமல்போயுள்ளார்.</div><br />காத்தான்குடி நூறாணியா வித்தியாலயத்தில் தரம் 9 இல் கல்வி பயிலும் சாமில் சனாஹி என்ற மாணவனே இவ்வாறு காணாமல்போயுள்ளார்.