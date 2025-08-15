கருத்தடை சாதனத்தை அகற்றுவதாகக் கூறி வன்புணர்வு ; வைத்தியருக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை !

ஒரு குழந்தையின் தாயின் (வயது 25) உடலில் பொருத்தப்பட்ட கருத்தடை சாதனத்தை அகற்றுவதாகக் கூறி, அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததற்காக, ஒரு மருத்துவரை 15 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்த அனுராதபுரம் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி நளின் டி ஹேவாவசம், புகார்தாரருக்கு ரூ. 1.5 மில்லியன் ரொக்க இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டார்.

இழப்பீடு வழங்கப்படாவிட்டால், குற்றம் சாட்டப்பட்ட மருத்துவருக்கு மேலும் மூன்று ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட மருத்துவருக்கு தண்டனை விதித்த அனுராதபுரம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி டாக்டர் நளின் டி ஹேவாவசம், குற்றம் சாட்டப்பட்ட மருத்துவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை நியாயமான சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிப்பதில் அரசு தரப்பு வெற்றி பெற்றுள்ளதாகக் கூறினார்.

