வேனைத் திருடி, அடகு வைத்து புதிய மோட்டார் சைக்கிளில் காதலியுடன் சவாரி செய்த காதலன் கைது !

கண்டி நகரில் உள்ள ஒரு வாகன விற்பனையகத்தில் இருந்து 7 மில்லியன் மதிப்புள்ள வேனை திருடி, மாத்தளை, பல்லேபொலவில் உள்ள ஒரு கடையில் வாகனத்தை அடகு வைத்து, அந்தப் பணத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு சூப்பர் மோட்டார் சைக்கிளை வாங்க தனது காதலியுடன் வீடு திரும்பும் போது சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கண்டி தலைமையக காவல்துறையின் குற்றப்பிரிவுக்குக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட நீண்ட விசாரணையின் போது, கண்டி, டி.எஸ். சேனநாயக்க தெருவில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் பணியாளராகப் பணிபுரிந்த மாத்தளை, மடிபொலவைச் சேர்ந்த 32 வயதுடைய ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
டி.எஸ். சேனநாயக்க தெருவில் உள்ள ஒரு வாகன விற்பனையகத்திற்குள் கடந்த 22 ஆம் திகதி இரவு நுழைந்த சந்தேக நபர், விற்பனையகத்திலிருந்து ஒரு டொயோட்டா நோவா வேன் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஆவணங்களைத் திருடியுள்ளார்.
சந்தேக நபர் மாத்தளை, பல்லேபொல பகுதியில் உள்ள ஒரு அடகு தரகரிடம் ரூ. 1.5 மில்லியனுக்கு வேனை அடகு வைத்து, அந்தப் பணத்தில் ஒரு நவீன மோட்டார் சைக்கிளை வாங்கியுள்ளார். தான் பணிபுரிந்த அதே உணவகத்தில் பணியாளரான தனது காதலியுடன் பயணம் செய்யும் போது பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.