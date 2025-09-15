இலங்கையில் தீவிரமடைந்து வரும் ஆன்லைன் பாலியல் வர்த்தகம்

on Monday, September 15, 2025
சைபர் மோசடி, சுரண்டல் மற்றும் சிறார் உட்பட பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்களின் ஈடுபாடு குறித்த அதிகரித்து வரும் கவலைகளுக்கு மத்தியில், ஆன்லைன் விபச்சார தளங்களின் விரைவான வளர்ச்சியை நிவர்த்தி செய்ய பொலிஸ் கவனம் செலுத்தியுள்ளது.

சுற்றுலா விசாக்களில் வரும் பல சுற்றுலாப் பயணிகள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது மேலும் அச்சத்தை எழுப்புகிறது என அறியப்படுகிறது.

இதனால், நேரடி ஸ்ட்ரீம்கள், எஸ்கார்ட் சேவைகள் மற்றும் தோழமை உள்ளிட்ட பல்வேறு பாலியல் சேவைகளை வெவ்வேறு கட்டணங்களில் வழங்குகின்றன என்று அறியப்படுகிறது. சுமார் 10,000 -  30,000 ரூபா வரை விளம்பரப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த தளங்கள் பாலியல் வர்த்தகத்தை மேலும் அணுகக்கூடியதாக மாற்றியுள்ளன.

பாரம்பரிய விபச்சார விடுதிகள் அல்லது ஸ்பாக்களைப் போலல்லாமல், ஆன்லைன் சேவைகள் வழங்குநர்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைவதற்கு வாட்ஸ்அப் போன்ற மறைகுறியாக்கப்பட்ட செய்தியிடல் பயன்பாடுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளைப் பயன்படுத்தி விவேகத்துடன் செயல்பட அனுமதிக்கின்றன என்று பொலீசார் தெரிவித்தனர்.

பொது வெளிப்பாடு அல்லது சமூக களங்கம் குறித்த பயம் பெரும்பாலும் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முறையான புகார்களைப் பதிவு செய்வதில்லை என பொலிசார் தெரிவித்தனர்.

 2021 ஆம் ஆண்டில், இலங்கை பொலிஸ் துறை ஆன்லைன் தளங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை பாலியல் மோசடியை அகற்றி, வலைத்தள ஆபரேட்டர்கள், சிறார்களை சுரண்டுவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆண்கள், மாலத்தீவுகளின் முன்னாள் மாநில நிதி அமைச்சர் மற்றும் பல உள்ளூர் அரசியல்வாதிகள் உட்பட 32 நபர்களைக் கைது செய்தது.

பொருளாதார அழுத்தங்கள் பல பெண்களை ஆன்லைன் விபச்சாரத்திற்குத் தூண்டியுள்ளன என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் குறைந்து வரும் வேலை வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றால், ஆயிரக்கணக்கானோர் பிழைப்புக்கான ஒரு வழியாக டிஜிட்டல் பாலியல் வர்த்தகத்தை நோக்கித் திரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது, சிலர் இந்த சேவைகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வருமானத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

சுற்றுலா விசாக்களில் வெளிநாட்டினர் ஆன்லைன் எஸ்கார்ட் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றும்பொலிசார் தெரிவித்தனர்.

சமீபத்திய வழக்குகளில், 16–22 வயதுடைய பார்வையாளர்களை குறிவைத்து ஆன்லைனில் நேரடி பாலியல் வீடியோக்களை விநியோகித்ததாகக் கூறப்படும் ஒரு இளம் திருமணமான தம்பதியினர் ஹொரணையில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

23 வயதுடைய பெண் மற்றும் 25 வயதுடைய ஆண் சந்தேக நபர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு ஜாமீன் பெற்றனர்.

இந்த அதிகரித்து வரும் போக்கைத் தொடர்ந்து, பொலிஸார்  விழிப்புடன் இருப்பதாகவும், இந்த சேவைகள் பெரும்பாலும் 18 முதல் 27 வயதுடைய பெண்களையும், சில வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளையும் உள்ளடக்கி, சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் செய்தியிடல் செயலிகள் மூலம் பணம் செலுத்திய தோழமையை வழங்குவதாகவும் பொலிஸார்  தெரிவித்தனர்.

இதுபோன்ற செயல்களைத் தடுக்கவும், பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்களைப் பாதுகாக்கவும் பொலிஸார் கடுமையான நடவடிக்கைகளைத் மேற்கொள்கின்றனர்.

18 வயதுக்குட்பட்ட எவருடனும் உடலுறவு கொள்வது இலங்கை சட்டத்தின் கீழ் சட்டப்பூர்வ பாலியல் வன்கொடுமையாகக் கருதப்படுகிறது, அதிகபட்சமாக 20 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும்.

இலங்கை ஜனவரி 2024 இல் ஆன்லைன் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை இயற்றியது. இந்தச் சட்டம் ஆன்லைன் உள்ளடக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதையும் ஆன்லைன் துன்புறுத்தல் மற்றும் துஷ்பிரயோகம் போன்ற பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தடைசெய்யப்பட்ட ஆன்லைன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்களை உள்ளடக்கத்தை அகற்றவும் வழக்குத் தொடரவும் அதிகாரம் கொண்ட ஒரு ஆன்லைன் பாதுகாப்பு ஆணையத்தை இது நிறுவுகிறது.

