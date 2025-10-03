ஓய்வுபெற்ற சுகாதார அதிகாரியின் வீட்டிற்கு வெளியே பையில் ஒரு மாதக் குழந்தை கண்டெடுப்பு
இப்பலோகம, கொன்வேவா பகுதியில் நேற்று தனது தாயாரால் கைவிடப்பட்ட ஒரு மாதக் குழந்தை ஒரு பையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
ஓய்வுபெற்ற குடும்ப சுகாதார அதிகாரியின் வீட்டின் முன் ஒரு நாற்காலியில் குழந்தை விடப்பட்டிருந்தது. காலை 6.00 மணியளவில் தனது முன் கதவைத் திறந்தபோது பை நகர்வதைக் கண்டதாக அவர் கூறினார். அதன் ஜிப்பை அவிழ்த்தபோது, குழந்தை உள்ளே இருப்பதையும், குழந்தை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு பிறந்ததைக் காட்டும் மருத்துவ விளக்கப்படத்தையும் கண்டார்.
குழந்தை நிகவெரட்டிய அடிப்படை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது, அங்கு அவள் நல்ல நிலையில் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்தினர். சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
"நான் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு ஓய்வு பெற்ற ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த குடும்ப சுகாதார அதிகாரி. குழந்தை எடை குறைவாக இருப்பதை உணர்ந்தேன். குழந்தையின் பால் பாட்டில், உடைகள் மற்றும் பால் பவுடர் பாக்கெட் உட்பட அனைத்து தேவையான பொருட்களையும் கண்டுபிடிக்க பையை சரிபார்த்தேன். இருப்பினும், தாயின் பெயர் மற்றும் பிறந்த இடம் விளக்கப்படத்தில் அழிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் நான் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தேன்," என்று அவர் கூறினார்.
ஓஐசி குழந்தைகள் மற்றும் மகளிர் பணியக ஐபி அபேக்ஷா, தலைமையக ஐஐ மஹோ போலீஸ் ஏ.ஏ.பி.ஏ. குலதுங்கவின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், தாயின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிய மேலும் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.