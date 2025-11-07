அரச ஊழியர்களின் பண்டிகை முற்பணம் 15,000 ஆக அதிகரிப்பு

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4FRohRULfvEXaU7nm1z8KmwJJEZEvq4WM2wJ0inOk2SlEkDJWMbZ5YNbEvUzVDgG-u2tYSJGRGTgMzw6VPX1gPY7K9yL3g2wG6Er4icJGb5lmu3ekMVsZSnLuftwDLEMcNIS9_-M3nxK3Muvla2pU8xxJ6qyyvZ2Me4uZh1NOw0Fr_-Nd81qG0M4lHNdo/s1600/44518c6422f6643ec9efe122a04bc788.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1284" data-original-width="1600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4FRohRULfvEXaU7nm1z8KmwJJEZEvq4WM2wJ0inOk2SlEkDJWMbZ5YNbEvUzVDgG-u2tYSJGRGTgMzw6VPX1gPY7K9yL3g2wG6Er4icJGb5lmu3ekMVsZSnLuftwDLEMcNIS9_-M3nxK3Muvla2pU8xxJ6qyyvZ2Me4uZh1NOw0Fr_-Nd81qG0M4lHNdo/s16000-rw/44518c6422f6643ec9efe122a04bc788.jpeg" /></a></div><br /><div><br /></div><br /> அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் பண்டிகை முற்பணத்தை அதிகரிப்பதற்கான யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.<div>&nbsp; <br />அதன்படி இதுவரை 10,000 ரூபாவாக வழங்கப்பட்ட பண்டிகை முற்பணத் தொகையினை 15,000 ரூபாவாக அதிகரிக்க யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.</div>