இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQr11mui4ecBnStbYBIvWP9JRddbMHVhcSpkzJeiNw3CkN8B4Lv0dhuYiRO07JM62Ck1RBKCedXIIZhgKZCkxBYEzE8G_sFYZk7T819Uq3ZbTRIGOMyc5yTswhyphenhyphenI42tcs40Ora0CM-JKDTaS1RdigeoMDHWNRq8JHgmR49jHplTLALuCvQFefypzH17Bl/s600/oldead-down-1731819170.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQr11mui4ecBnStbYBIvWP9JRddbMHVhcSpkzJeiNw3CkN8B4Lv0dhuYiRO07JM62Ck1RBKCedXIIZhgKZCkxBYEzE8G_sFYZk7T819Uq3ZbTRIGOMyc5yTswhyphenhyphenI42tcs40Ora0CM-JKDTaS1RdigeoMDHWNRq8JHgmR49jHplTLALuCvQFefypzH17Bl/s16000-rw/oldead-down-1731819170.webp" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கிழமை (நவம்பர் 08)விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.290,750</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.316,000</div>