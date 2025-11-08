உலகின் மிகப்பெரிய கூட்டுச் சிலந்தி வலை கண்டுபிடிப்பு !

on Saturday, November 08, 2025
No comments

கிரீஸ் மற்றும் அல்பேனியா எல்லைகளில் அமைந்துள்ள சல்ஃபர் குகைக்குள் இதுவரை ஆவணப்படுத்தப்படாத ஒரு பிரமாண்டமான கூட்டுச் சிலந்தி வலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, உயிரினங்களின் கூட்டு வாழ்க்கை முறை மற்றும் தனித்துவமான சூழலியல் அமைப்புகள் குறித்த ஆய்வாளர்களிடையே பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தச் சிலந்தி வலை சுமார் 106 சதுர மீற்றர் (1,140 சதுர அடி) பரப்பளவுக்கு விரிந்துள்ளது. இது உலகின் மிகப்பெரிய கூட்டுச் சிலந்தி வலை என வர்ணிக்கப்படுகிறது.

இந்த வலை ஒற்றைச் சிலந்தியால் பின்னப்பட்டது அல்ல. இந்த அமைப்புக்குள் சுமார் 1,11,000 சிலந்திகள் (இலட்சத்திற்கும் அதிகமானவை) கூட்டாக வாழ்கின்றன.

பல்லாயிரக்கணக்கான சிலந்திகள் ஒன்றிணைந்து வாழும் இந்த அமைப்பு, ஆய்வாளர்களால் ஒரு சிலந்தி 'பெருநகரம்' என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது.

இந்த கூட்டு வலை அமைப்பு உருவானதற்குக் குகைக்குள்ளே நிலவும் தனித்துவமான சூழலியல் அமைப்பு முக்கியக் காரணமாகும்.

இந்தப் பிரமாண்ட வலை, குகைக்குள்ளே உள்ள விசேட நிலைமைகள் காரணமாக, பல்லாயிரக்கணக்கான சிலந்திகள் ஒன்றிணைந்து உணவுத் தேடல் மற்றும் பாதுகாப்பிற்காகச் செயல்படும் ஒரு கூட்டுப் பிணைப்பு அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது.

You may like these posts