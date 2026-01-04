"போடி’’ என்ற பெண் ஐஸ் போதைப்பொருளுடன் கைது
கொழும்புப் பகுதியில் நீண்ட காலமாக போதைப்பொருட்களை விநியோகித்து வந்த சக்திவாய்ந்த போதைப்பொருள் கடத்தல்காரரான "போடி" என்ற பெண், கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஐஸ் போதைப்பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டதாக கொழும்பு மாவட்ட குற்றப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. சந்தேக நபரிடமிருந்து 820 கிராம் ஐஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கொழும்பு மாவட்ட குற்றப்பிரிவின் பொறுப்பதிகாரிக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், ஊழல் தடுப்புப் பிரிவின் பொறுப்பதிகாரி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் குழு, கிராண்ட்பாஸ், பெர்குசன் சாலையில் உள்ள சந்தேக நபரின் வீட்டை சோதனை செய்து, ஒரு பெண் பொலிஸைப் பயன்படுத்தி சந்தேக நபரான பெண்ணை சோதனைக்கு உட்படுத்திய போது சந்தேக நபரிடம் இருந்து போதைப்பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.