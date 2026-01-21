டிசம்பரில் பணவீக்கம் அதிகரிப்பு

on Wednesday, January 21, 2026
தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் இன்று (21) வெளியிட்டுள்ள தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் அடிப்படையிலான பணவீக்கம் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த நவம்பர் மாதம் 2.4% ஆகக் காணப்பட்ட முதன்மை பணவீக்கம், டிசம்பர் மாதத்தில் 2.9% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அதேநேரம் நவம்பர் மாதம் 3.6% ஆக இருந்த உணவு பணவீக்கம் டிசம்பர் மாதத்தில் 4.4% ஆக உயர்ந்துள்ளது.

அத்துடன் கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் 1.5% ஆகக் காணப்பட்ட உணவு அல்லாப் பணவீக்கம், டிசம்பர் மாதத்தில் 1.6% ஆக அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.


