மத்திய கிழக்குக்கு செல்லும் 10 விமான சேவைகளை ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் ரத்து செய்தது
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தின் சில பகுதிகளில் வான்வழி மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு நிலவும் பதற்றமான சூழ்நிலையை காரணமாகக் கொண்டு, இன்று இயக்கப்படவிருந்த 10 விமான சேவைகளை ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் ரத்து செய்துள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ரத்து செய்யப்பட்ட விமான சேவைகள் பின்வருமாறு -
UL265 – கொழும்பு முதல் ரியாத்
UL229 – கொழும்பு முதல் குவைத்
UL253 – கொழும்பு முதல் டம்மாம்
UL225 – கொழும்பு முதல் துபாய்
UL217 – கொழும்பு முதல் தோஹா
UL230 – குவைத் முதல் கொழும்பு
UL266 – ரியாத் முதல் கொழும்பு
UL254 – டம்மாம் முதல் கொழும்பு
UL226 – துபாய் முதல் கொழும்பு
UL218 – தோஹா முதல் கொழும்பு
மேலும் தகவல்களுக்கு அல்லது பயண விவரங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள, பயணிகள் 1979 (இலங்கைக்குள்), +94 11 777 1979 (சர்வதேச), அல்லது WhatsApp +94 74 444 1979 (அரட்டை சேவை மட்டும்) ஆகிய எண்களை தொடர்புகொள்ளலாம்.
அல்லது தங்களது பயண முகவரை அணுகவும், அல்லது www.srilankan.com இணையதளத்தை பார்வையிடவும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.