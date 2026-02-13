கிழக்கு மாகாணத்தில் நடந்த ப டு கொ லை யின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைவு திருகோணமலையில் நினைவேந்தல் அனுஸ்டிப்பு

அரசாங்கப் படைகளே கொலைகளைச் செய்ததாக நேரில் கண்ட சாட்சியங்கள் இருந்தபோதிலும், சந்தேகநபர்கள் விடுவிக்கப்பட்டதால் இதுவரை நீதி நிலைநாட்டப்படாத, கிழக்கு மாகாணத்தில் நடந்த படுகொலையின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைவு திருகோணமலையில் நினைவேந்தப்பட்டுள்ளது.
பெப்ரவரி 11, 1996 அன்று, சந்திரிகா குமாரதுங்க அரசாங்க காலத்தில், மூதூர், கிளிவெட்டியில் உள்ள குமாரபுரம் கிராமத்தில் நுழைந்து, சிறுவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் உட்பட 24 நிராயுதபாணியான தமிழ் கிராமவாசிகளைச் சுட்டுக் கொன்றதாகவும், 26 பேரைக் கடுமையாகக் காயப்படுத்தியதாகவும் அரசாங்கப் படைகள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் மற்றும் மதத் தலைவர்கள் நேற்று முன்தினம் (பெப்ரவரி 11) அன்று அவர்களின் புகைப்படங்கள் அச்சிடப்பட்ட பதாகையின் முன் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை நினைவு கூர்ந்தனர்.
பலியானவர்களில் 6 பெண்கள், ஐந்து ஆண்கள் மற்றும் 13 சிறுவர்கள் அடங்குவர்.
படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களில் ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண்ணும், பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட பதினாறு வயது சிறுமியும் உள்ளடங்குவதாக உள்ளூர்வாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குமாரபுரம் கிராமத்திற்குச் செல்லும் கிளிவெட்டி-மூதூர் வீதியின் 58வது சந்தி அருகே இரண்டு இராணுவ உறுப்பினர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதைக் கண்ட இராணுவத்தினம் மற்றும் கிராம பாதுகாப்புக் குழு கிராமத்திற்குள் நுழைந்து இந்தக் குற்றத்தைச் செய்ததாக சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள் அப்போது தெரிவித்தன.
தான் ராசேந்திரன் கருணாகரனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, அவரது கண் முன்னே அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக படுகொலை தொடர்பான விசாரணையின் போது கிராமத் தலைவர் ஒருவர் சாட்சியமளித்தார்.
துப்பாக்கிச் சூட்டின் விளைவாக மற்றொரு கிராமவாசியான நாகராசா தனது பார்வையை இழந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
தனது எட்டு வயது சகோதரனை துவிச்சக்கர வண்டியில் சுமந்து சென்ற 16 வயது அருமைதுரை தனலட்சுமி, துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சத்தத்தைக் கேட்டு பயந்து தனது உறவினர்களுடன் ஒரு கடையில் ஒளிந்து கொண்டார்.
அவர் வெளியே இழுத்துச் செல்லப்பட்டு, பால் சேகரிப்பு மையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட படையினரால் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக இராணுவ சாட்சியத்திலேயே தெரியவந்தது.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குமாரா என்ற இலங்கை இராணுவ உறுப்பினர், அவரை சம்பவ இடத்திலேயே சுட்டுக் கொன்றதாக வாக்குமூலம் அளித்திருந்தார்.
2016 ஆம் ஆண்டு, குமாரபுரம் படுகொலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆறு இராணுவ உறுப்பினர்களை அனுராதபுரம் உயர் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது.
ஏழு பேர் கொண்ட நடுவர் மன்றத்தின் முன் விசாரிக்கப்பட்ட வழக்கின் முடிவில், வட மத்திய மாகாண உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மஞ்சுள திலகரத்ன திறந்த நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பை அறிவித்தார்.
மூதூர் மற்றும் தெஹிவத்த இராணுவ முகாம்களில் பணியாற்றிய கோப்ரல்களான எஸ்.ஜி. நிஷாந்த, என்.எம். அஜித் சிசிர குமார, எம்.பி. கபில தர்ஷன, எச்.எம். அபேசிங்க, பி.பி. உபசேன மற்றும் எச்.எம். அபேரத்ன ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டனர்.
ஆறு இராணுவ கோப்ரல்களும் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட 101 குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.