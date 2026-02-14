பல மாகாணங்களுக்கு மின்னல் தாக்கம் குறித்து எச்சரிக்கை !

on Saturday, February 14, 2026
நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு மின்னல் குறித்து, வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அதன்படி, மேல், சபரகமுவ, தென் மாகாணங்களிலும், பதுளை, நுவரெலியா மாவட்டங்களிலும் மின்னல் தாக்கம் நிலவுவதற்கான சாத்தியம் நிலவுவதாக தெரிவித்துள்ளது.

மேல், சபரகமுவ மற்றும் தென் மாகாணங்களில் சில இடங்களில் பிற்பகல் வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது

அத்துடன், பதுளை மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களில் பிற்பகல் தற்காலிகமாக பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.

இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது, பொதுமக்கள் தயவுசெய்து மின்னல் தாக்கத்தால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைத்துக்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு, வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

அதன்படி, வீட்டினுள் தங்குமிடம் தேடுங்கள், முன்னுரிமையாக மரங்களுக்கு அடியில் இருக்க வேண்டாம்.

இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது நெல் வயல்கள், தேயிலை தோட்டங்கள் மற்றும் திறந்த நீர்நிலைகள் போன்ற திறந்தவெளிகளைத் தவிர்க்கவும்.

இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது கம்பி தொலைபேசிகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட மின்சார சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

மிதிவண்டிகள், டிராக்டர்கள் மற்றும் படகுகள் போன்ற திறந்தவெளி வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

மரங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகள் விழுவதைத் தவிர்க்கவும்.

அவசர உதவிக்கு உள்ளூர் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

