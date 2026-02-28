மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் என்ன நடக்கிறது - ஒரே பார்வையில்.....

அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து இன்று (28) அதிகாலை ஈரான் மீது "ஆபரேஷன் ரோரிங் லயன்" (Operation Roaring Lion): (அமெரிக்கத் தரப்பில் Operation Epic Fury) என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய வான்வழித் தாக்குதலைத் தொடங்கியுள்ளன.
இலக்குகள்: தலைநகர் தெஹ்ரான், இஸ்ஃபஹான் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் உள்ள ராணுவத் தளங்கள், ஏவுகணை உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் உளவுத்துறை அலுவலகங்கள் குறிவைக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனியின் அலுவலக வளாகத்திற்கு அருகில் குண்டுகள் வெடித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஈரானின் பதிலடித் தாக்குதல்
ஈரான் இதற்குப் பதிலடியாக இஸ்ரேல் மீதும், வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் மீதும் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது.
பஹ்ரைன்: பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க கடற்படையின் 5-வது படைப்பிரிவு தலைமையகம் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE): அபுதாபி மற்றும் துபாய் மீது ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டன. இதில் அபுதாபியில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பெரும்பாலான ஏவுகணைகளை அமீரகப் பாதுகாப்புப் படைகள் இடைமறித்து அழித்தன.
சர்வதேச மற்றும் பொருளாதார தாக்கம்
தங்க விலை உயர்வு: போர் பதற்றம் காரணமாகத் தங்கத்தின் விலை சர்வதேச சந்தையில் கடும் உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது. இந்தியச் சந்தையில் திங்கட்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு வரலாறு காணாத அளவு உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விமானப் போக்குவரத்து பாதிப்பு: ஈரான், இஸ்ரேல், ஜோர்டான், ஈராக் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நாடுகள் தங்கள் வான்பரப்பை தற்காலிகமாக மூடியுள்ளன. இதனால் பல சர்வதேச விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன அல்லது மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படுகின்றன.
கச்சா எண்ணெய்: போர்ச் சூழலால் கச்சா எண்ணெய் விலையும் உயரத் தொடங்கியுள்ளது, இது உலகப் பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது.