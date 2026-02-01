எரிபொருள் விலைகளில் திருத்தம் !

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் நேற்று (31) நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் எரிபொருள் விலைகளில் திருத்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
இதற்கமைய, லங்கா பெட்ரோல் 92 ஒக்டேன் மற்றும் லங்கா ஓட்டோ டீசல் ஆகியவற்றின் விலைகள் லீட்டருக்கு 2 ரூபாய் வீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
திருத்தப்பட்ட புதிய வில விபரங்கள் பின்வருமாறு:
லங்கா பெட்ரோல் 92 ஒக்டேன்:
தற்போதைய விலை: ரூ. 294.00
குறைக்கப்பட்ட தொகை: ரூ. 2.00
புதிய விலை: ரூ. 292.00
லங்கா ஓட்டோ டீசல்:
தற்போதைய விலை: ரூ. 279.00
குறைக்கப்பட்ட தொகை: ரூ. 2.00
புதிய விலை: ரூ. 277.00
ஏனைய எரிபொருள் வகைகளின் விலைகளில் எவ்வித மாற்றமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனவும், அவை பழைய விலையிலேயே விற்பனை செய்யப்படும் எனவும் கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது.
மாற்றமின்றிக் தொடரும் விலைகள் வருமாறு:
லங்கா பெட்ரோல் 95 ஒக்டேன் யூரோ 4: ரூ. 340.00
லங்கா சூப்பர் டீசல் 4 ஸ்டார் யூரோ 4: ரூ. 323.00
லங்கா மண்ணெண்ணெய்: ரூ. 182.00
இந்த விலைத்திருத்தம் 2026 ஜனவரி 31 ஆம் திகதி நள்ளிரவு 12.00 மணி முதல் அமுலுக்கு வரும் என இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.