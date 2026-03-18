2025 A/L முடிவுகள் புத்தாண்டுக்கு முன் வெளியாகும் என அறிவிப்பு
2025 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தர (A/L) தேர்வு முடிவுகள், வரவிருக்கும் சிங்கள மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டிற்கு முன் வெளியிடப்படும் என பரீட்சை திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகம் இந்திகா குமாரி லியனகே தெரிவித்துள்ளார்.
முடிவுகளை வெளியிட தேவையான செயல்முறைகள் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும், க.பொ.த சாதாரண தர (O/L) தேர்வு வினாத்தாள்களின் மதிப்பீட்டு பணிகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், O/L தேர்விற்கான நடைமுறைப் பரீட்சைகள் ஏப்ரல் மாத இறுதிப் பகுதியில் நடைபெறவுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
அதன்படி, நடைமுறைப் பரீட்சைகள் நிறைவடைந்ததும் விரைவில் O/L முடிவுகளையும் வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.