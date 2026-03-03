மின்சார சபை மறுசீரமைப்பு - 3 புதிய நிறுவனங்களுக்கு பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரிகள் நியமனம்

நாட்டின் மின்சாரத் துறையை மறுசீரமைக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு அங்கமாக, கலைக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை மின்சார சபைக்குப் பதிலாக நிறுவப்பட்டுள்ள ஆறு புதிய நிறுவனங்களில் மூன்றிற்குப் புதிய முதன்மை நிறைவேற்று அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மின்சாரத் துறை மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ், கடந்த பெப்ரவரி மாதம் 06 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் பின்வரும் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்:
லங்கா மின்சார உற்பத்தி லங்கா (தனியார்) நிறுவனம்: பொறியியலாளர் என். ஜி. சாலிய பண்டிதரத்ன.
தேசிய பரிமாற்ற வலையமைப்பு சேவை வழங்குநர்கள் (தனியார்) நிறுவனம்: பொறியியலாளர் என். எஸ். வெட்டசிங்க.
மின்சார விநியோக லங்கா (தனியார்) நிறுவனம்: பொறியியலாளர் கே. எஸ். ஐ. குமார.
மறுசீரமைப்புச் செயல்பாட்டின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஏனைய நிறுவனங்களான மின்சார சபை ஊழியர் நிதி (தனியார்) நிறுவனம் மற்றும் எனர்ஜி வென்ச்சர்ஸ் லங்கா (தனியார்) நிறுவனம் ஆகியவற்றிற்கு இதுவரை புதிய முதன்மை நிறைவேற்று அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மறுசீரமைப்புச் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக, இலங்கை மின்சார சபையின் உத்தியோகபூர்வ செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (08) நள்ளிரவுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, மின்சார சபையின் கீழ் ஊழியர்களால் நிறுவப்பட்டிருந்த அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் இன்று நள்ளிரவு முதல் தானாகவே கலைக்கப்படுகின்றன.
தற்போது நடைமுறையிலுள்ள சுமார் 40-க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள் கலைக்கப்படுவதால், ஊழியர்கள் தத்தமது புதிய நிறுவனங்களின் கீழ் மீண்டும் புதிய தொழிற்சங்கங்களைப் பதிவு செய்து நிறுவ வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொழிற்சங்கங்கள் ஏற்கனவே ஆரம்பித்துள்ளதாக மின்சாரத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இலங்கையின் மின்சாரத் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த பாரிய மாற்றம், எதிர்வரும் காலங்களில் மின் விநியோகக் கட்டமைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.