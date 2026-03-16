அனைத்து அரச விழாக்களும் தற்காலிகமாக இரத்து - பொது நிர்வாக அமைச்சு

on Monday, March 16, 2026
சகல அரச விழாக்கள், உற்சவங்கள், சம்மேளனங்களையும் தற்காலிகமாக இரத்து செய்யவும், பாரிய ஒன்றுகூடல்களை வரையறுக்கவும் பொது நிர்வாக அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

நாட்டில் நிலவும் எரிபொருள் சிக்கல்களை கருத்திற்கொண்டே இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

