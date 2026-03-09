நாட்டின் கௌரவம் இந்தியாவிடமும், அமெரிக்காவிடமும் அடகு வைக்கப்பட்டுள்ளது - ஐக்கிய மக்கள் சக்தி விசனம் !

எதிர்க்கட்சியில் இருந்தபோது அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிராகக் கூச்சலிட்டவர்கள், இன்று அந்த நாடுகளுக்குப் பயந்து ஒவ்வொரு தீர்மானங்களையும் எடுக்கின்றனர். நாட்டின் கௌரவத்தை இந்தியாவிடமும் அமெரிக்காவிடமும் அடகு வைத்துள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சமிந்த விஜேசிறி குற்றஞ்சுமத்தினார்.
நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (08) இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் இதனைத் தெரிவித்த அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,
தற்போதைய வெளிவிவகார அமைச்சர் சர்வதேச மட்டத்தில் நாட்டைப் பெரும் சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்கியிருப்பதாகக் கடுமையாகக் விமர்சிக்கப்படுகிறது. எதிர்க்கட்சியில் இருந்தபோது அப்போதைய அமைச்சர்களைக் கேலி செய்த ஜே.வி.பி அணியினர், இன்று ஆட்சியில் அமர்ந்ததும் சர்வதேச ரீதியில் நாட்டை ஒரு நகைச்சுவைப் பொருளாக மாற்றியுள்ளனர். அமைச்சருக்கு ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றத் தெரியாவிட்டால், சிங்கள மொழியில் பேசி ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரைப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம்; அது நாட்டின் கௌரவத்தைப் பாதுகாத்திருக்கும். ஆனால், தெரியாத மொழியில் பேசி சர்வதேச அரங்கில் இலங்கையைத் தாழ்த்தியிருக்கின்றார்.
பொருளாதாரக் கொலையாளிகளையும் ஊழல்வாதிகளையும் சிறையில் அடைப்போம் என்று கூறி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், தற்போது நுரைச்சோலை மின் உற்பத்தி நிலையத்திற்குத் தரம் குறைந்த நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்வதன் மூலம் ஊழலில் ஈடுபடுவதாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு வருடம் கூட பதிவு செய்யப்படாத, நிலக்கரியைப் பார்த்திராத ஒரு நிறுவனத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு, அதிக செலவு கொண்ட டீசல் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் சுமை மின்சாரக் கட்டண உயர்வு மூலம் மக்கள் மீது சுமத்தப்படுவதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாராளுமன்றத்தின் பொது நிதி பற்றிய குழுவின் (ஊழுPநு) தலைவர், இந்த நிலக்கரி ஊழலை மூடிமறைக்க முயற்சிப்பதாகக் காணொளியில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஊழல்களைக் கண்டறிய வேண்டிய பொறுப்பில் உள்ளவர், அரசாங்கத்தின் தவறுகளைச் சுத்தப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளிலேயே ஈடுபட்டுள்ளார். இந்த அரசாங்கத்தின் வெளியுறவுக் கொள்கை ஒரு நாடோடி கொள்கையைப் போன்றுள்ளது.
எதிர்க்கட்சியில் இருந்தபோது அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிராகக் கூச்சலிட்டவர்கள், இன்று அந்த நாடுகளுக்குப் பயந்து ஒவ்வொரு தீர்மானங்களையும் எடுக்கின்றனர். ஈரான் மீதான தாக்குதல்கள் போன்ற விவகாரங்களில் சர்வதேச மட்டத்தில் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுக்க முடியாமல் அரசாங்கம் தடுமாறுகிறது. நாட்டின் கௌரவத்தை இந்தியாவிடமும் அமெரிக்காவிடமும் அடகு வைத்துள்ளனர்.
தற்போதைய ஜனாதிபதியாலும் அரசாங்கத்தாலும் நாட்டை வழிநடத்தவோ, சர்வதேசத் தலைவர்களுடன் முறையாகப் பேசவோ முடியாவிட்டால் அவர்கள் பதவி விலகி வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். நாட்டை மீட்டெடுக்கும் பொருளாதார அறிவும், சர்வதேசத் தொடர்புகளும் கொண்ட திறமை ஐக்கிய மக்கள் சக்திலேயே காணப்படுகிறது என்றார்.