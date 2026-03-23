சிங்கள மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நிகழ்வொன்றில் பாம்புடன் நடனமாடிய இளம் பெண்ணை கைது செய்ய உத்தரவு
சிங்கள மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நிகழ்வொன்றில் பாதுகாக்கப்பட்ட பாம்புடன் நடனமாடியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட இளம் பெண்ணை கைது செய்ய கொழும்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இன்று (23) கொழும்பு கூடுதல் நீதிமன்ற நீதிபதி டி.ஜே. பிரேமரத்ன இந்த உத்தரவை வழங்கினார். வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திணைக்களம் தாக்கல் செய்த முறையீட்டைத் தொடர்ந்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தேகநபர், பாதுகாக்கப்பட்ட இனமான பைத்தான் பாம்பை கழுத்தில் அணிந்து கொண்டு நிகழ்வில் நடனமாடியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார்.
இது கொழும்பில் நடைபெற்ற அவுருது இளவரசர் மற்றும் இளவரசி போட்டி நிகழ்வின் போது இடம்பெற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சந்தேகநபரை வனவிலங்கு திணைக்களம் முன்னிலையில் ஆஜராகுமாறு முன்பு அறிவுறுத்தியிருந்தாலும், அவர் அதனை பின்பற்றவில்லை எனவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்குகளை இவ்வாறு பயன்படுத்துவது விலங்குகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்புச் சட்டத்திற்கு எதிரானது என அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டு, சந்தேகநபரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்ததாக கூறப்படும் அழகு நிபுணர் சந்திமால் ஜயசிங்கேவிடமிருந்து வாக்குமூலம் பெறவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.