அமெரிக்காவிற்கு கூட்டாளிகளின் ஆதரவு தேவையில்லை , நாங்கள் உலகின் முதன்மை நாடு – ட்ரம்ப் பெருமை

on Wednesday, March 18, 2026
No comments

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப், ஈரானை குறிவைக்கும் இராணுவ நடவடிக்கையில் பல நேட்டோ (NATO) நாடுகள் பங்கேற்க மறுத்துள்ள நிலையில், அமெரிக்காவிற்கு கூட்டாளிகளின் ஆதரவு தேவையில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.

செவ்வாய்க்கிழமை சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ஈரான் அணு ஆயுதங்களை பெறுவதைத் தடுக்க வேண்டும் என்ற பரந்த நோக்குடன் ஒத்துப்போனாலும், பல நேட்டோ கூட்டாளிகள் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட விரும்பவில்லை என வாஷிங்டனுக்கு தெரிவித்துள்ளதாக அவர் கூறினார்.

“நாங்கள் உலகின் மிகச் சிறந்த நாடு; எவருடைய உதவியும் எங்களுக்கு தேவையில்லை” என தெரிவித்த ட்ரம்ப், அமெரிக்கா ஏற்கனவே முக்கியமான இராணுவ வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

மேலும், நேட்டோவை “ஒருதலைப்பட்சமான அமைப்பு” என விமர்சித்த அவர், பாதுகாப்பிற்காக அமெரிக்கா அதிகமாக செலவழிக்கிறது, ஆனால் அவசர காலங்களில் கூட்டாளிகள் அதிகமாக பங்களிக்கவில்லை என குற்றஞ்சாட்டினார்.

இதனுடன், ஈரானின் கடற்படை, வான்படை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உள்ளிட்ட இராணுவ திறன்கள் பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். எனினும், இந்தக் கூறுகளை தனிப்பட்ட முறையில் உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை.

