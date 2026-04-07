ஈரானில் அமெரிக்க போர் விமானம் சுடப்பட்ட சம்பவத்தில் 3 அமெரிக்க வீரர்கள் காயம்

on Tuesday, April 07, 2026
No comments



அமெரிக்க வான்படையின் F-15E போர்விமானம் கடந்த வாரம் இறுதியில் ஈரானில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர்களில், அந்த விமானத்தின் ஆயுத அமைப்பு அதிகாரியும் (Weapon Systems Officer) அடங்குவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், அந்த விமானத்தின் பைலட்டை மீட்க சென்ற ஹெலிகாப்டர் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில், அதில் இருந்த இரு விமானப் பணியாளர்களும் காயமடைந்துள்ளனர்.

இந்த தகவலை, பாதுகாப்பு தொடர்பான நுணுக்கமான நடவடிக்கையைப் பற்றி   அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் திங்கள்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.

பைலட்டை மீட்டதன் பின்னர், HH-60 Jolly Green II ஹெலிகாப்டர்கள் மீது “ஈரானில் சிறிய ஆயுதங்களைக் கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவராலும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது. அதில் பின்தொடர்ந்த ஹெலிகாப்டர் பல தாக்குதல்களுக்கு உள்ளானது” என்று அமெரிக்க கூட்டுப் படைகளின் தலைமைத் தளபதி ஜெனரல் டான் கேன் தெரிவித்தார்.

அதே நேரத்தில் நடைபெற்ற வெள்ளை மாளிகை செய்தியாளர் சந்திப்பில், முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப், அந்த விமானத்தின் ஆயுத அதிகாரி “அதிக அளவில் ரத்தம் சிந்திய நிலையில் இருந்தபோதிலும், மலைப்பகுதிகளில் ஏறிச் செல்லவும், தனது இருப்பிடத்தை தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கவும் முடிந்தது” என்று கூறினார்.
iranwar world

