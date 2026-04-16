மாற்றியமைக்கப்பட்ட இலக்க பலகைகளை பயன்படுத்தும் ஓட்டிகளுக்கு கடும் சட்ட நடவடிக்கை
போக்குவரத்து துறையினரால் வழங்கப்படும் தரநிலை வாகன இலக்க பலகைகளுக்கு பதிலாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட இலக்க பலகைகளை பயன்படுத்தும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பொலிஸாருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றும் சாலை பாதுகாப்புப் பிரிவிற்குப் பொறுப்பான துணை பொலிஸ் மா அதிபர் W. P. J. சேனாதீர தெரிவித்ததாவது, போக்குவரத்து துறையினரால் வழங்கப்படாத மாற்றியமைக்கப்பட்ட இலக்க பலகைகளுடன் சில வாகனங்கள் இயக்கப்படுவதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
புதியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கு தரநிலை இலக்க பலகைகள் வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக, சிலர் இந்த நிலையை பயன்படுத்தி சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், சில புதிய வாகன உரிமையாளர்கள் வெவ்வேறு நிறங்களில் இலக்க பலகைகளை பயன்படுத்தி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, விதிமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பொலிஸ் மா அதிபர், மோட்டார் போக்குவரத்து ஆணையாளர் பொது அவர்களுக்கு அறிவித்துள்ளதுடன், விதிமுறைகளை மீறும் நபர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.