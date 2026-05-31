சர்ச்சைக்குரிய இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டு கொள்முதல் செயல்முறையை உடனடியாக இரத்து செய்ய அரசாங்கம் தீர்மானம்

நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாகப் பெரும் விவாதங்களையும் சர்ச்சைகளையும் தோற்றுவித்திருந்த, இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டு அச்சிடல் மற்றும் விநியோகத்திற்கான சர்ச்சைக்கரிய கொள்முதல் செயல்முறையை உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் ரத்து செய்ய அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் பெரேரா இந்த விபரத்தை உத்தியோகபூர்வமாக ஊடகங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
தெரிவித்துள்ளபடி, குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் சமிந்த பத்திராஜ கடந்த 29 ஆம்அ திகதி இந்தத் திட்டத்திற்கான ஏலதாரர்களுக்கு விசேட மின்னஞ்சல் மூலம் ரத்துச் செய்தல் அறிவித்தலை அனுப்பியுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த மின்னஞ்சல் அறிவித்தலில், மேற்குறிப்பிடப்பட்ட திட்டத்தின் கொள்முதல் செயல்முறையை உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் ரத்து செய்யுமாறு அமைச்சரவை உத்தரவிட்டுள்ளது என்பதை இதன் மூலம் உத்தியோகபூர்வமாக அறியத்தருகின்றோம்.
"இலங்கை குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களத்திற்கான இ-கடவுச்சீட்டுகளைத் தனிப்பயனாக்குவதற்கான விநியோக முறைமை மற்றும் தொடர்புடைய பொது விசை உள்கட்டமைப்பு கூறுகள்" என்ற தலைப்பில் DIE/PRO/PKI/2025 எனும் குறியீட்டு எண்ணின் கீழ் கடந்த ஆண்டு இதற்கான சர்வதேச ஏலங்கள் கோரப்பட்டிருந்தன எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நீண்டகாலமாகத் தாமதிக்கப்பட்டு வந்த இந்த இ-கடவுச்சீட்டுத் திட்டம் அண்மைக்காலமாகப் பல்வேறு முறைகேட்டுக் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகியிருந்தது.
இத்திட்டத்திற்கான ஏலப்புள்ளிகளைச் சமர்ப்பித்து, அதில் தெரிவாகாத நான்கு ஏலதாரர்கள் கடந்த ஜனவரி 02, 2026 அன்று கொள்முதல் மேல்முறையீட்டுச் சபையிடம் உத்தியோகபூர்வமாக மேல்முறையீடு செய்தனர். இந்த மேல்முறையீடுகள் குறித்து கடந்த ஜனவரி 06 ஆம் திகதி விரிவான விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டதுடன், அது தொடர்பான விசேட பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கை மேல்நடவடிக்கைகளுக்காக உரிய அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையிலேயே தற்போதைய ரத்துத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளமையினால் இத்திட்டம் இரத்துச் செய்யப்பட வழிவகுத்த முக்கிய பின்னணிகள் ஆகும்.
அமைச்சரவையின் இரத்துத் தீர்மானத்தை அறிவித்த மே 29 ஆம் திகதிய கடிதத்தில், இந்த பொதுக் கொள்முதல் செயல்முறைக்காகத் தங்களது நேரம், உழைப்பு மற்றும் வளங்களை முதலீடு செய்து ஏலப்புள்ளிகளைச் சமர்ப்பித்த அனைத்து உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களுக்கும் குடிவரவு குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் திணைக்களத்தின் சார்பில் தனது நன்றியையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துள்ளார்.