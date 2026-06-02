போலிக் கையொப்பத்தைப் பயன்படுத்தி 11 ஊழியர்களுக்கு ஊதியம்

on Tuesday, June 02, 2026
விசாரணைக்காக இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் புலனாய்வுப் பிரிவால் தாம் கைது செய்யப்பட்டிருந்தபோது, ​​தனது கையொப்பத்தைப் போலியாகப் போட்டு, சுமார் ரூ. 625,000 மதிப்பிலான ஊதியத்தை 11 பிரதேச சபை ஊழியர்களுக்கு வழங்கியதாக நுவரெலிய பிரதேச சபை தலைவர் வேலு யோகராஜ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தமது கையொப்பத்தை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தி நிதி மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது தொடர்பாக, இன்று காலை (02) நுவரெலிய குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு மற்றும் நுவரெலிய உதவி உள்ளூராட்சி ஆணையரிடம் எழுத்துப்பூர்வமாகப் புகார் அளித்த பின்னர், ஊடகங்களிடம் பேசியபோது அவர் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டார்.


மேலும் கருத்து தெரிவித்த பிரதேச சபை தலைவர்,

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் புலனாய்வுப் பிரிவால் விசாரணைக்காக நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். கொழும்பில் நான் சிறையில் இருந்தபோது, ​​ஏழாம் நாள் ஊதியம் வழங்குவதற்காக எனது கையொப்பம் போலியாகப் போடப்பட்டது என்றும் கூறினார்.

சம்பளம் வழங்க நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் மேற்பார்வைக்குப் பிறகு எனது கையொப்பம் சட்டப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும், ஆனால் அதிகாரிகள் முந்தைய திகதியில் எனது கையொப்பத்தை பின்வருமாறு பயன்படுத்தினர்.

இருப்பினும், நான் பிரதேச சபையில் இல்லாத காலத்தில் எனது கையொப்பமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட போலிக் கையொப்பத்தை நான் ஏற்கவில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

போலிக் கையொப்பங்களைப் பயன்படுத்தி சம்பளம் வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், போலி ஆவணங்களைத் தயாரிக்கவும் எனது கையொப்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நான் சந்தேகிக்கிறேன்.

இன்று, இவ்விஷயம் குறித்து முறையான விசாரணை நடத்தி, சட்டத்தை உடனடியாக அமல்படுத்துமாறு கோரி, நுவரெலியா பொலிஸ் மற்றும் உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளித்துள்ளேன்.

மேலும், எனது கையொப்பத்துடன் வரும் கடிதங்கள் குறித்து என்னுடன் கலந்துரையாடி சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன், ஏனெனில், நான் கையொப்பமிடுவது போல போலிக் கையொப்பத்துடன் கடிதங்களும் ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன என்று எனக்கு வலுவான சந்தேகம் உள்ளது.

பிரதேச சபைத் தலைவர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக நுவரெலியா பொலிஸ் மற்றும் உள்ளூராட்சி உதவி ஆணையாளர் அலுவலகம் விடுத்த விசாரணைக்குப் பதிலளித்த அவர்கள், பிரதேச சபைத் தலைவரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் உரிய விசாரணைகளை நடத்த எதிர்பார்ப்பதாகத் தெரிவித்தனர்.

