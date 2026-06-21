வைத்தியசாலைகளுக்கு 195 கோடி ரூபாய் செலவில் 11 நவீன, சிடி ஸ்கேனர்கள்

சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ வின் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டலின் பேரில், சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சு இலங்கையில் சுகாதார சேவையின் பௌதீக வளங்களை அபிவிருத்தி செய்து மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார சேவையை வழங்குவதற்கான விரிவான வேலைத்திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்தி உள்ளது. நோயினை கண்டறிதலை நவீனமயமாக்குதல் மற்றும் விரிவாக்கம் செய்வதற்கு முன்னுரிமை அளித்து இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அந்த வேலைத்திட்டத்தில், நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள வைத்தியசாலைகளின் சிடி ஸ்கேனர்கள் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும் நவீனப்படுத்துவதற்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதற்கேற்ப, நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள வைத்தியசாலைகளுக்கு நவீன தொழிநுட்ப சிடி ஸ்கேனர்களை வழங்கும் பணிகள் தொடர்ந்தும் இடம்பெற்று வருகின்றன.
களுத்துறை போதனா வைத்தியசாலைக்கு 200 மில்லியன் ரூபாவிற்கும் அதிகமான பெறுமதியான 128 ஸ்லைஸ் (சிடி ஸ்கேனரும் குருநாகல் போதனா வைத்தியசாலைக்கு 160 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான சிடி ஸ்கேனரும் சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் உயிரியல் மருத்துவ பொறியியல் சேவையால் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டுள்ளன.
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் உதவியின் கீழ் இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலை, காலி தேசிய வைத்தியசாலை மற்றும் கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலைக்கு சுமார் 640 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான நான்கு அதிநவீன சிடி ஸ்கேனர்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன.
குளியாப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலை மற்றும் தம்புள்ளை, நாவலப்பிட்டி, ஹலவத்தை மற்றும் மன்னார் ஆகிய மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைகளுக்கு 950 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான அதிநவீன சிடி ஸ்கேனர்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
நீண்ட காலமாக, பல அரச மருத்துவமனைகளில் நோயறிதலுக்கு 16 ஸ்லைஸ் சிடி ஸ்கேனர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. அந்த இயந்திரங்கள் நோயாளிகளுக்கு பயனுள்ள சேவையை வழங்கினாலும், தற்போதைய மருத்துவ தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்துடன், 64-துண்டுகள் நடைமுறைகளுக்கு மற்றும் 128-துண்டுகள் நடைமுறைகளுக்கு கொண்ட சிடி ஸ்கேனர்களின் தேவை மிகக் குறுகிய காலத்தில் உயர்தர படங்களை மிகவும் துல்லியமக பெறக்கூடியது.
இந்தத் தேவையை உணர்ந்து, சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சு, மருத்துவமனைகளுக்கு நவீன சிடி ஸ்கேனர்களை வழங்கும் விரிவான திட்டத்தைத் தொடங்கியது.
அதன்படி, புதிதாக வழங்கப்படும் இந்த உயர் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளின் மூலம், பக்கவாதம், விபத்து, புற்றுநோய், இதயம் மற்றும் இரத்த நாள நோய்கள் மற்றும் அவசர சிகிச்சை சேவைகள் போன்றவற்றில் மிகக் குறுகிய காலத்தில் துல்லியமான நோய்களைக் கண்டறியும் வாய்ப்பை மருத்துவர்கள் பெறுவார்கள்.
சுகாதார அமைச்சின் கீழ் உள்ள வைத்தியசாலைகளுக்கு மட்டுமன்றி மாகாண சபை வைத்தியசாலைகளையும் உள்ளடக்கியதாக இத்திட்டம் உள்ளது. இது தூரப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு மேம்பட்ட நோய்களைக் கண்டறியும் வசதிகளை உள்நாட்டிலேயே பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும்.
இது மருத்துவ முடிவெடுக்கும் தரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் உயிர்களைக் காப்பாற்றுதல் ஆகியவற்றை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு விரிவான சுகாதார சீர்திருத்தத் திட்ட மாகும்.
இந்த நவீன சிடி ஸ்கேனர் சேவை வலையமைப்பின் விரிவாக்கமானது, இந்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் தொற்றா நோய்கள், வீதி விபத்துக்கள் மற்றும் முதியோர் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் சவால்களை எதிர்கொள்ள மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வழங்கும்.