அனைத்து அரசு நிறுவனங்களிலும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் போத்தல்களுக்கு தடை

on Monday, June 01, 2026
அனைத்து அரசு நிறுவனங்களிலும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் போத்தல்களை வாங்குவதும் பயன்படுத்துவதும் முழுமையாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.

அரசு நிறுவனங்களில் திடக்கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்துவதற்காக, பொது நிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைச்சகம் 15ஆம் திகதி ஒரு சிறப்புச் சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தச் சுற்றறிக்கை அமைச்சகங்களின் செயலாளர்கள், மாகாண தலைமைச் செயலாளர்கள், துறைத் தலைவர்கள், கழகங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ வாரியங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

தொடர்புடைய சுற்றறிக்கையின்படி, அனைத்து அரசு நிறுவனங்களிலும் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் போத்தல்களை வாங்குவதும் பயன்படுத்துவதும் மே 31ஆம் திகதி முதல் முழுமையாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.

மேலும், அனைத்து நிறுவனத் தலைவர்களும் தங்கள் நிறுவனத்தில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்கின் பயன்பாட்டைத் தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அந்தச் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் புதிய சுற்றறிக்கைக்குக் கூடுதலாக, கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 2 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட பொது நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் விதிகளும் நடைமுறையில் உள்ளன என்று பொது நிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, அனைத்து பொது நிறுவனங்களும் "மூன்று R" என்ற கருத்தை, அதாவது குறைத்தல், மீண்டும் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மறுசுழற்சி செய்தல் ஆகியவற்றைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

மேலும், இந்தச் சுற்றறிக்கை சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்றும் பொது நிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

