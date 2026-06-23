உடப்பு கடற்கரையில் அடையாளம் தெரியாத ஆணின் சடலம் கண்டுபிடிப்பு!

on Tuesday, June 23, 2026
No comments

உடப்பு பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட சின்னக்கொலனி கடற்கரையில் செவ்வாய்க்கிழமை (23) காலை அடையாளம் தெரியாத ஆண் ஒருவரின் சடலம் கரையொதுங்கியுள்ளதாக உடப்பு பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

சடலம் கரையொதுங்கியிருப்பதாக தமக்கு கிடைத்த தகவலையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற பொலிஸார், சடலம் தொடர்பாக விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.

சடலம் இதுவரை அடையாளம் காணப்படவில்லை. எனினும் உயிரிழந்த நபரின் உடலில் இடது பக்க மார்பு, வலது தோள்பட்டை, வலது முழங்கைக்குக் கீழ்ப் பகுதி மற்றும் உடலின் பின்புறம் ஆகிய இடங்களில் பச்சை குத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் உயிரிழந்த நபரின் இடது பக்க காதில் சிலுவை அடையாளம் கொண்ட காதணி அணியப்பட்டிருப்பதாக பொலிஸார் மேலும் கூறுகின்றனர்.

நீதவான் விசாரணைகளின் பின்னர் சடலமானது சிலாபம் வைத்தியசாலையின் பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த உடப்பு பொலிஸார், மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

You may like these posts