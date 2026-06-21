கணவனின் காதலியை கொலை செய்த மனைவிக்கு மரண தண்டனை விதிப்பு !

on Sunday, June 21, 2026
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தனது கணவருடன் கள்ளத்தொடர்பு வைத்திருந்ததாகச் சந்தேகிக்கப்பட்ட பெண்ணைக் கொலை செய்த குற்றத்திற்காக, குருணாகல் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்குக் குருணாகல் மேல் நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்துத் தீர்ப்பளித்தது. இந்தத் தீர்ப்பை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி திகிரி கே. ஜயதிலக்க வழங்கினார்.

மல்கடுவாவ, குருணாகல் பகுதியைச் சேர்ந்த ரோஷிகா மரினா ரணசிங்க என்பவருக்கே மரண தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர், இரு பிள்ளைகளின் தாயாவார்.

கொலை செய்யப்பட்ட பெண், தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குறித்த பெண்ணின் வீட்டிற்குள் வைத்துதான் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடமிருந்து கத்தியைப் பறித்து, தற்காப்புக்காகவே தான் அவரைக் குத்தியதாகத் தண்டனை பெற்ற பெண் நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டிருந்தார். எனினும், அந்தப் பெண் மீது மொத்தம் 47 முறை கத்திக் குத்துகள் நடத்தப்பட்டிருந்ததைக் கருத்திற்கொண்ட நீதிமன்றம், அவரது தற்காப்பு வாதத்தை நிராகரித்து, அவர் மீதான குற்றச்சாட்டை உறுதி செய்தது.

அரசு சட்டத்தரணிகளான அஷான் நவரத்ன மற்றும் சசிகலா குமாரி ஆகியோர் அரச தரப்பில் வழக்கை வழிநடத்தினர். பிரதிவாதி சார்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அனில் சில்வா மற்றும் சட்டத்தரணி அசங்க குமாரசிங்க ஆகியோர் ஆஜராகினர்.

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