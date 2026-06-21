இன்று சர்வதேச தந்தையர் தினம்
தந்தை என்பது ஒரு குடும்பத்தின் தூணாகவும், பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் வழிகாட்டியாகவும் திகழும் உயர்ந்த உறவாகும். உலகெங்கிலும் உள்ள தந்தையர்களின் அன்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தியாகங்களை கௌரவிக்கும் நாளாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வதேச தந்தையர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
தாயின் அன்பு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல் தந்தையின் பங்கு ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சியிலும் எதிர்காலத்திலும் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குடும்பத்தின் பொருளாதார தேவைகளை நிறைவேற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல், ஒழுக்கம், பொறுப்பு, தன்னம்பிக்கை மற்றும் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் தந்தைகள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வழங்குகின்றனர்.
தந்தையர் தினம் என்பது வெறும் வாழ்த்துகளைப் பகிரும் நாளாக மட்டுமல்லாமல், குடும்பத்திற்காக அமைதியாக உழைத்து வரும் தந்தையர்களின் அர்ப்பணிப்பை நினைவுகூரும் நாளாகவும் கருதப்படுகிறது. பலர் தங்கள் தந்தைகளுக்கு வாழ்த்து அட்டைகள், பரிசுகள் மற்றும் அன்பான செய்திகளை வழங்கி இந்த நாளைக் கொண்டாடுகின்றனர்.
தந்தையர் தினத்தின் வரலாறு 20ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்தில் அமெரிக்காவில் தொடங்கியது. தந்தையர்களின் பங்களிப்பை கௌரவிக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட இந்த நாள், இன்று உலகின் பல நாடுகளில் சிறப்பாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த தந்தையர் தினத்தில், நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு வெற்றியின் பின்னாலும் அமைதியாக நின்று ஊக்கமளித்த தந்தையர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிப்போம். அவர்களின் அன்பு, தியாகம் மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்காக மனமார்ந்த மரியாதையையும் வாழ்த்துகளையும் செலுத்துவோம்.