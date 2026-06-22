பாடசாலை சிற்றுண்டி சாலைகளுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

2026 ஆம் ஆண்டு தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதத்தை முன்னிட்டு “ஆரோக்கியமான பாடசாலை சிற்றுண்டி சாலைகளுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் இன்று (22) வெளியிடப்பட்டன.
சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதத்தை தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதமாக பிரகடனப்படுத்தி மக்களின் ஊட்டச்சத்து நிலையை உயர்த்துவதற்காக விசேட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளைச் ஏற்பாடு செய்கிறது.
தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதத்தை முன்னிட்டு சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் ஊட்டச்சத்து பிரிவால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர், வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸவின் தலைமையில் இன்று (22) கொழும்பு மருத்துவ பீட அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.
பாடசாலை சிற்றுண்டி சாலைகள் மூலம் குழந்தைகளுக்குச் சத்தான, சுகாதாரமான மற்றும் நியாயமான விலையில் உணவை வழங்கும், 'மாணவர்களுக்கு உகந்த பாடசாலை சிற்றுண்டி சாலைகளை உருவாக்கிப் பராமரித்தல்' என்ற நோக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட “ஆரோக்கியமான பாடசாலை சிற்றுண்டி சாலைகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்கள்”, சுகாதாரம் மற்றும் வெகுஜன ஊடகத்துறை அமைச்சரின் ஆதரவுடன் இங்கு வெளியிடப்பட்டது.
இந்த வழிகாட்டியானது, சுகாதாரம் மற்றும் வெகுஜன ஊடகத்துறை அமைச்சகத்தின் ஊட்டச்சத்துப் பிரிவின் தொழில்நுட்பப் பங்களிப்பின் கீழும், கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சகத்துடன் ஒருங்கிணைந்தும் வெளியிடப்படுகிறது. இந்த வழிகாட்டியானது 5 முக்கிய நோக்கங்கள் தொடர்பான நன்மைகளை எதிர்பார்க்கும் வகையில் வெளியிடப்பட்டது, அவற்றுள்,
நல்ல ஊட்டச்சத்துடனும், தொற்றா நோய்களின் அபாயமின்றியும் இருக்கும் ஆரோக்கியமான பாடசாலை குழந்தைகளின் தலைமுறையை உருவாக்குதல்.
பாடசாலை குழந்தைகளுக்கு சுவையான, சத்தான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை வழங்குதல்.
பள்ளிக்குழந்தைகளிடையே ஆரோக்கியமான உணவு குறித்த சரியான மனப்பான்மையை உருவாக்குவதற்குப் பங்களித்தல், அதன் மூலம் சரியான உணவுப் பழக்கங்களையும் நடத்தைகளையும் உருவாக்குதல்.
பாடசாலை குழந்தைகளிடையே ஆரோக்கியமான/சரியான உணவுப் பழக்கங்களை உருவாக்குதல்.
உணவகத்தை முறையாகப் பராமரித்து, சுகாதாரத்தை உறுதி செய்தல் முதலியன.
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் டாக்டர் நளிந்த ஜெயதிஸ்ஸ, ஆரோக்கியமான பாடசாலை உணவகம் குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பற்றிய செய்தியை மக்களிடையே கூடிய விரைவில் பரப்ப வேண்டும் என்று கூறினார். நாட்டில் தோன்றி வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டிற்கு ஒரு வெற்றிகரமான தீர்வைக் காண, வலுவான முடிவுகளும் கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், சமூகத்தின் பல பிரிவினர் இந்தப் பிரச்சினை குறித்த உண்மைகளைப் புரிந்துகொண்ட போதிலும், சரியான நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றத் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் என்றும் அமைச்சர் கூறினார். கடந்த காலங்களில் உணவு தொடர்பான பல்வேறு விதிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டபோது, பாடசாலைகளில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி அளித்து வந்த நிறுவனங்கள், தங்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதை நிறுத்திவிட்டதாகப் பல பாடசாலைகளிடமிருந்து புகார்கள் வந்ததாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
2070 மற்றும் 2080-ஆம் ஆண்டுகளில் நாட்டின் முதியோர்களாக மாறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் குழந்தைகளுக்காக இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறிய அமைச்சர், நாட்டில் தொற்றா நோய்கள் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண ஒரு செயற்குழு அமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார். நோய் தடுப்பில் ஊட்டச்சத்து முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், ஊட்டச்சத்து தொடர்பான தற்போதைய பிரச்சினைகளுக்குக் குறுகிய காலத் தீர்வுகளை வழங்க முடியாது என்றும், மக்களின் மனப்பான்மையை மாற்றுவதன் மூலம் காலப்போக்கில் தொடர்ச்சியான பங்களிப்பு தேவை என்றும் வலியுறுத்தினார்.
சிற்றுண்டிகள் தொடர்பான இந்த முன்மொழிவு பாடசாலைகளுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படாமல், சுகாதார அமைச்சகம் மற்றும் கல்வி அமைச்சகம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் மேலிருந்து கீழ் வரை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், உயர் மட்டக் கூட்டங்கள், கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் இந்த வழிகாட்டுதலின்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.
"சிற்றுண்டியை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். ஆரோக்கியமான, இயற்கையான தின்பண்டங்களைத் தேர்ந்தெடுங்கள்." 2026 ஆம் ஆண்டின் போஷாக்கு மாதம் கருப்பொருளுடன் செயல்படுத்தப்படும், இங்கு சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் போஷாக்கு பிரிவு சுட்டிக்காட்டியது, 2025 ஆம் ஆண்டின் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதத்தின் தரவுகளின்படி, ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளிடையே ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டின் குறிகாட்டிகள் 10.1% குறைகிறது, 8.6% எடையைக் குறைக்கிறது.
எடை/உடல் பருமன் (அதிக எடை/உடல் பருமன்) 0.57% ஆகும். குடும்ப சுகாதார பணியகத்தின் (2025) தரவுகளின்படி, முதல் மூன்று மாதங்களில் 13.2% கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் எடை குறைவாக இருப்பதாகவும், 14.3% கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் மகப்பேறு மருத்துவ மனையில் முதல் பதிவு செய்யும் போது மிதமான மற்றும் கடுமையான இரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. 2021 இல் நடத்தப்பட்ட STEPS கணக்கெடுப்பின்படி (சுகாதார அமைச்சகம் மற்றும் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை, 2021), முதியவர்களில் 47.6% மற்றும் முதியவர்களில் 30.0% அதிக எடை கொண்டவர்களாகவும், 15.2% வயதான பெண்களும் 6.3% வயதான ஆண்களும் உடல் பருமனாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், 2024 இல் நடத்தப்பட்ட உலகளாவிய பள்ளி அடிப்படையிலான மாணவர் சுகாதார ஆய்வின்படி, பள்ளி மாணவர்களின் குறிப்பிடத்தக்க குழு (13-17 வயது) ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள் மற்றும் பானங்களை அடிக்கடி உட்கொள்வதாகவும் மேலும் அதன் தரவுகளின்படி, 17.4% மாணவர்கள் தினசரி கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்களை உட்கொள்கிறார்கள், மேலும் கால்வாசிக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் (28%) தினசரி சர்க்கரையை உட்கொள்கிறார்கள். பானங்கள்) உட்கொள்ளப்படுகின்றன என்றும் கண்டறியப்பட்டது.
அதேபோல், 28.5% மாணவர்கள் அதிக உப்பு நிறைந்த தின்பண்டங்களையும், 29.3% அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகளையும் தினமும் உட்கொள்கிறார்கள், மேலும் 40.9% அதிக சர்க்கரை உள்ள உணவுகளை தினமும் உட்கொள்கிறார்கள். குறிப்பாக, பெரும்பாலான மாணவர்கள் (70.4%) வாரத்தில் ஒருமுறையாவது துரித உணவு விற்பனை நிலையங்கள் அல்லது சாலையோர விற்பனையாளர்களிடமிருந்து உணவு அல்லது தின்பண்டங்களை உட்கொள்கிறார்கள் என இங்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.