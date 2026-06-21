கொக்கல ஆற்றில் குளிக்கச் சென்று நீரில் மூழ்கிய இருவரில் ஒருவர் பலி; மற்றொருவர் மாயம்

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYFJo8AFQdCZM7-kvp5N3tbv8wk9Y5H96yfAaei5o9E_WW8PzQzXIOKELN1Gj6ySYgSmC7S_YL8gF0jT7pbhmOSm8_3hVOUVVKwHjJ42jBdaNxy9FkTXYd7OXEG1dAAioA2QVucRU6wx3c4yPzmeDl9z5So0jilQgqBcPS9dXC98WV15MwiKd-o6VydJo/s16000-rw/Drown-464798.jpg" /></div><br />காலி, கொக்கல ஓயாவில் இன்று (21) காலை நீராடச் சென்ற இரண்டு பேர் நீரில் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளனர்.<br /><br />அவர்களில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், மற்றைய நபர் காணாமல் போயுள்ளதாக அறிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.<br /><br /><p></p>