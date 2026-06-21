கொக்கல ஆற்றில் குளிக்கச் சென்று நீரில் மூழ்கிய இருவரில் ஒருவர் பலி; மற்றொருவர் மாயம்

on Sunday, June 21, 2026
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காலி, கொக்கல ஓயாவில் இன்று (21) காலை நீராடச் சென்ற இரண்டு பேர் நீரில் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

அவர்களில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், மற்றைய நபர் காணாமல் போயுள்ளதாக அறிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.

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