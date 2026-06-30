சிறுபோக நெல்லுக்கான உத்தரவாத விலை அறிவிப்பு.

சிறுபோகத்திற்காக அரசாங்கத்தினால் கொள்வனவு செய்யப்படும் நெல்லுக்கான உத்தரவாத விலைகளை வர்த்தக அமைச்சர் வசந்த சமரசிங்க அறிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, பின்வரும் விலைகளின் கீழ் நெல் கொள்வனவு செய்யப்படும் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்:
நாடு நெல் (Naadu): ஒரு கிலோகிராம் 120 ரூபாய்
சம்பா நெல் (Samba): ஒரு கிலோகிராம் 130 ரூபாய்
கீரி சம்பா நெல் (Keeri Samba): ஒரு கிலோகிராம் 140 ரூபாய்
அதேபோல், தற்போது கையிருப்பில் உள்ள அரிசியை நுகர்வோருக்கு மிக விரைவாக விநியோகிப்பதற்கான விசேட வேலைத்திட்டம் ஒன்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.