VAT வரி வரம்பில் மாற்றமில்லை: பிரதியமைச்சர் தகவல்

on Tuesday, June 23, 2026
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ஆண்டு வருவாய் வரம்பை 60 மில்லியன் ரூபாயிலிருந்து 36 மில்லியன் ரூபாயாகக் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெறுமதி சேர் வரி (VAT) மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி (SSCL) தொடர்பான வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட மாட்டாது என பொருளாதார அபிவிருத்தி பிரதியமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூலை 1-ம் திகதி முதல் இந்த வரி மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வரும் என முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அந்தத் தீர்மானம் கைவிடப்பட்டுள்ளதாக பிரதியமைச்சர் உத்தியோகபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

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