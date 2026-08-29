கோதுமை மாவின் விலை அதிகரிப்பு

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipFqRnGEFKFkkbF6jDFX2NbpUsCfd_WpooFGXwhY1Ihvims7IQF24JncwcwUafunXZLx-N6OhYJjOSDTuTjyMuirQFL55o7W4iVM6ispFrut13RdFmMZRq4J1a05j6NrrnAje6293UhnjBllti0ZDXmYZUK7AwPcjKgl0zWV2unTMpsVV8bA6BAVxg26Wg/s1600/1447ee35-wheat-flour.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipFqRnGEFKFkkbF6jDFX2NbpUsCfd_WpooFGXwhY1Ihvims7IQF24JncwcwUafunXZLx-N6OhYJjOSDTuTjyMuirQFL55o7W4iVM6ispFrut13RdFmMZRq4J1a05j6NrrnAje6293UhnjBllti0ZDXmYZUK7AwPcjKgl0zWV2unTMpsVV8bA6BAVxg26Wg/s1600-rw/1447ee35-wheat-flour.jpg" /></a><br /><br />வரையறுக்கப்பட்ட ப்ரிமா சிலோன் தனியார் நிறுவனம் மற்றும் செரண்டிப் ஆலை என்பன, ஒரு கிலோ கோதுமை மாவுக்கான விலையை 17 ரூபாயால் அதிகரித்துள்ளன.<br /><br />இந்த விலை அதிகரிப்பு இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.<br /><br />