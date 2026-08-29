கோதுமை மாவின் விலை அதிகரிப்பு

on Saturday, August 29, 2026
No comments


வரையறுக்கப்பட்ட ப்ரிமா சிலோன் தனியார் நிறுவனம் மற்றும் செரண்டிப் ஆலை என்பன, ஒரு கிலோ கோதுமை மாவுக்கான விலையை 17 ரூபாயால் அதிகரித்துள்ளன.

இந்த விலை அதிகரிப்பு இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You may like these posts