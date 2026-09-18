<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPa8aJyWL_HIixTYuCuA18F2DYn9d_3eRCyekAs7_t6aARbE0kZaVMx3a48MkRaRqwMiW49LxsT-WhdC2SAzKiuQTaLNnpNvgUdXUA0Xxu6f90kQd8vl0qA7YV-MhNmTDIXG1dvpj7ZRbcNIXAseH0xDFrujQt7zqTjwkogIegXOUrYLB3mlFfiZks_a0u/s6896/nn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3958" data-original-width="6896" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPa8aJyWL_HIixTYuCuA18F2DYn9d_3eRCyekAs7_t6aARbE0kZaVMx3a48MkRaRqwMiW49LxsT-WhdC2SAzKiuQTaLNnpNvgUdXUA0Xxu6f90kQd8vl0qA7YV-MhNmTDIXG1dvpj7ZRbcNIXAseH0xDFrujQt7zqTjwkogIegXOUrYLB3mlFfiZks_a0u/s1600-rw/nn.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்‌ஷ இன்று (18) மீண்டும் கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">சிறைச்சாலை அதிகாரிகளால் அவர் சற்றுமுன்னர் நீதிமன்றிற்கு அழைத்துவரப்பட்டுள்ளார்.</div>