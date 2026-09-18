நாமல் ராஜபக்‌ஷ நீதிமன்றில் ஆஜர்

on Friday, September 18, 2026
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பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்‌ஷ இன்று (18) மீண்டும் கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

சிறைச்சாலை அதிகாரிகளால் அவர் சற்றுமுன்னர் நீதிமன்றிற்கு அழைத்துவரப்பட்டுள்ளார்.

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