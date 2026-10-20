வர்த்தகரைக் கொலை செய்யத் திட்டம் – டி-56 துப்பாக்கியுடன் சந்தேக நபர் கைது!
அங்குருவாதொட்டை பிரதேசத்தில் வசிக்கும் வர்த்தகர் ஒருவரை கொலை செய்யத் திட்டமிட்டிருந்த நபர் ஒருவர், டி-56 ரக துப்பாக்கியுடன் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வெளிநாட்டில் தலைமறைவாகியுள்ள 'வெல்லே சாரங்க' என்ற ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கும்பல் தலைவரின் நெறிப்படுத்தலின் கீழ் குறித்த கொலைச் சம்பவம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அங்குருவாதொட்டைப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நபரொருவர் வர்த்தகரை கொலை செய்யத் தயாராகி வருவதாகக் கிடைத்த இரகசியத் தகவலையடுத்து, காவல்துறையினர் பல நாட்களாக இரவு பகலாக மேற்கொண்ட தீவிர நடவடிக்கையின் பலனாக சந்தேக நபர் அவரது இல்லத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளை அடுத்து, அவரது வீட்டின் அருகில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த டி-56 ரக துப்பாக்கி, ஒரு மெகசின் மற்றும் 16 தோட்டாக்களும் காவல்துறையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
குறித்த வர்த்தகர் தனது தொழிற்சாலையின் கழிவுப் பொருட்களை வெல்லே சாரங்க தரப்புக்கு வழங்க மறுத்தமையே இந்தக் கொலைத் திட்டத்துக்குக் காரணம் என்பது விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், மீட்கப்பட்ட இந்தத் துப்பாக்கியானது களுத்துறைப் பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற பல குற்றச் செயல்களுக்கு நீண்டகாலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கும்பல் உறுப்பினரான 'பஸ் லலியா' என்ற லலித் கண்ணங்கரவின் தரப்பினராலும் இது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாகக் காவல்துறையினர் குறிப்பிடுகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்ட 32 வயதுடைய சந்தேக நபரைத் தடுத்து வைத்து மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகக் காவல்துறையினர் மேலும் தெரிவித்தனர்.