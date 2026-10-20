இலங்கையில் டெங்குவால் 79 பேர் உயிரிழப்பு; நோயாளர்கள் எண்ணிக்கை ஒரு இலட்சத்தைத் தாண்டியது
இந்த ஆண்டின் இதுவரை காலப்பகுதிக்குள் டெங்கு நோய்த் தாக்கம் காரணமாக 79 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
தேசிய டெங்கு ஒழிப்புப் பிரிவின் தரவுகளுக்கு அமைய, தற்போதுவரை பதிவாகியுள்ள மொத்த டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை 103,565 ஆகும்.
அத்துடன், மொத்த நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில் 52.19 சதவீதமானோர், 54,046 நோயாளர்கள் மேல் மாகாணத்தில் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாவட்ட மட்டத்திலான புள்ளிவிபரங்களின்படி, அதிகளவான நோயாளர்கள் கம்பஹா மாவட்டத்திலேயே பதிவாகியுள்ளதுடன், அந்த எண்ணிக்கை 21,828 ஆகும்.