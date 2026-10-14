ஞானசார தேரருக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறைத்தண்டனை முற்றிலும் சட்டவிரோதமானது - முன்னாள் பிரதம நீதியரசர் சரத் என். சில்வா

ஞானசார தேரருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆறு ஆண்டு சிறைத்தண்டனை முற்றிலும் சட்டவிரோதமானது என முன்னாள் பிரதம நீதியரசர் சரத் என். சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.
பௌத்த நிகழ்வொன்றில் உரையாற்றிய அவர், ஞானசார தேரருக்கு எதிரான வழக்கில் பாரிய சதித்திட்டம் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைவர் நீதியரசர் பிரீத்தி பத்மன் சூரசேனவினால் விதிக்கப்பட்ட தண்டனை, சட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச தண்டனையை மீறியுள்ளதாக அவர் வாதிட்டுள்ளார்.
ஹோமாகம நீதவான் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவம் தொடர்பில், நீதவான் ஒருவர் கடுமையான தண்டனை வழங்குமாறு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத் தலைவருக்குக் கடிதம் எழுதியதாகக் கூறப்படும் நடைமுறையையும் அவர் கேள்விக்குட்படுத்தியுள்ளார்.
தனது அதிகார வரம்பிற்குள் வழங்கக்கூடிய தண்டனை போதுமானதாக இல்லை என்பதற்காக, மேலதிக தண்டனை வழங்குமாறு நீதவான் ஒருவர் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தைக் கோர முடியுமா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ஞானசார தேரர் நீதவானைத் தனிப்பட்ட முறையில் அவமதிக்கவில்லை எனவும், தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ அதிகாரிகளின் விடுதலை தொடர்பிலேயே உணர்ச்சிவசப்பட்டுக் கருத்து வெளியிட்டதாகவும் சரத் என். சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், நீதிமன்ற அவமதிப்புச் சம்பவம் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் தினத்திலேயே அது தொடர்பான பதிவு மேற்கொள்ளப்படாமல், சுமார் ஒரு மாதத்தின் பின்னரே எழுத்துப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
இந்த வழக்கில் பின்பற்றப்பட்ட சட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட விதம் தொடர்பில் பல்வேறு கேள்விகள் எழுவதாகவும் முன்னாள் பிரதம நீதியரசர் தெரிவித்துள்ளார்.
எனினும், தண்டனை சட்டவிரோதமானது மற்றும் வழக்கில் சதித்திட்டம் இடம்பெற்றது என்ற குற்றச்சாட்டுகள் சரத் என். சில்வாவின் கருத்துகளாகும். அவை சுயாதீனமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.