பேருந்து ஊழியரிடம் இலஞ்சம் பெற்றதாக நேரக் கண்காணிப்பு அதிகாரி கைது !
மேற்கு மாகாண வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபையின் கம்பஹா பிராந்திய அலுவலகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நேரக் கண்காணிப்பு அதிகாரி இலஞ்சமாகக் கோரிப் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளால் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (20) பிற்பகல் 12.25 மணியளவில் இரத்தோலுகம பேருந்து நிலையத்திலுள்ள அவரது அலுவலகத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இரத்தோலுகம மற்றும் கொழும்புக்கு இடையே பயணிக்கும் பேருந்தின் ஊழியர் ஒருவரிடமிருந்தே இவர் இந்த இலஞ்சப் பணத்தைக் கோரிப் பெற்றுள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட பேருந்து தனது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட நேரத்தை விடத் தாமதமாகப் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கும், சாதகமான நிபந்தனைகளின் கீழ் பயணத்தை ஆரம்பிக்க அனுமதிப்பதற்கும் கைமாறாகவே இந்த இலஞ்சப் பணம் கோரப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளதுடன், மேலதிக விசாரணைகளில் பொலிஸார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.