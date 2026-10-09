மூன்று கொ லைச் சம்பவங்களுடன் தொடர்புடைய சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது
சட்டவிரோத பாதாள உலகக் குழு உறுப்பினரும் பலத்த போதைப்பொருள் கடத்தல்காரருமான "தெஹிவளை சாண்டோ" என்பவரின் பிரதான உதவியாளரான, மூன்று கொலைச் சம்பவங்களுடன் தொடர்புடைய சந்தேகநபர் ஒருவர் கொட்டாவை பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த திங்கட்கிழமை (05) 10 கிராமிற்கும் அதிகமான 'ஐஸ்' போதைப்பொருளை வைத்துள்ளார் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில், கொட்டாவை பொலிஸ் நிலைய குற்றப்பிரிவு பொறுப்பதிகாரி பொலிஸ் பரிசோதனை ஜீவந்த தலைமையிலான அதிகாரிகள் குழுவினர் திடீர் வீதித் தடை ஏற்படுத்தி சோதனையிட்டபோதே இவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
பின்னர் இவரது கைத்தொலைபேசியைச் சோதனையிட்டபோது, அதில் "தெஹிவளை சாண்டோ" என்ற பெயரில் தொலைபேசி இலக்கமும், 'கையடக்கத் தொலைபேசி' செயலி ஊடாக அவரிடம் உரையாடிய குரல் பதிவுகளும் செய்திகளும் கண்டறியப்பட்டன.
சந்தேகநபரிடம் நடத்தப்பட்ட தீவிர விசாரணைகளின் போது, பொரலஸ்கமுவ மாலனி புலத்சிங்ஹல மாவத்தையில் நபர் ஒருவரை சுட்டுக்கொன்றமை, நெதிமால பகுதியில் வைத்து பாதாள உலகக் குழு உறுப்பினரும் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரருமான "சூவா சமந்த" என்பவரின் மைத்துனரைச் சுட்டுக்கொன்றமை மற்றும் கல்கிஸ்ஸ பகுதியில் நபர் ஒருவரைத் துரத்தித் துரத்திச் சுட்டுக்கொன்றமை ஆகிய சம்பவங்களில் தானே முதன்மை துப்பாக்கிதாரியாகச் செயற்பட்டதாக பொலிஸாரிடம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
கல்கிஸ்ஸ மற்றும் நெதிமால துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள் தொடர்பில் பிணையில் வெளிவந்த பின்னரே, இவர் பொரலஸ்கமுவ மாலனி புலத்சிங்ஹல மாவத்தை துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்தியுள்ளார் என்பதும், இவர் முன்னர் விமானப்படையில் பணியாற்றி விலகியவர் என்பதும் விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
ஹோமாகம கோட்ட குற்றப் புலனாய்வுப் பணியக அதிகாரிகள் நடத்திய மேலதிக விசாரணையில், பொரலஸ்கமுவ துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவத்திற்காக சந்தேகநபரின் மனைவியின் வங்கிக் கணக்கில் இரண்டு இலட்சம் ரூபா பணம் வைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளமை வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
இதனை அடுத்து, குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருந்தார் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அவரது மனைவியும் ஹோமாகம கோட்ட குற்றப் புலனாய்வுப் பணியகத்தால் கைது செய்யப்பட்டு, மேல்மாகாண தெற்கு திசை குற்றப் பிரிவிடம் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், சந்தேகநபரின் வீட்டை சோதனையிட்டபோது, மற்றொரு கொலையைச் செய்வதற்காக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த SFG 87 DNB 2.2 வகையைச் சேர்ந்த பச்சை நிற வெளிநாட்டுச் தயாரிப்பு 'செயற்பாடுடைய கைக்குண்டு' ஒன்றும் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
கொட்டாவ பொலிஸார் திடீர் வீதித் தடையிட்டு இவரைக் கைது செய்த சந்தர்ப்பத்தில், ரத்மலானை பகுதியில் உள்ள மற்றொரு நபரைக் கொலை செய்வதற்காக இவரும் "சாண்டோ" என்பவரும் சதித்திட்டம் தீட்டிக்கொண்டிருந்தனர் என்பதும் வெளிப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட பிரதான சந்தேகநபர் கொட்டாவை, ஏவா குலசெவன வீதியைச் சேர்ந்த 29 வயதுடையவர் எனவும், அவரது மனைவி பண்ணிப்பிட்டிய, கொட்டாவ, விகார மாவத்தையைச் சேர்ந்த 21 வயதுடையவர் எனவும் அடையாளங்காணப்பட்டுள்ளனர்.
சந்தேகநபர் தற்போது தடுப்புக் காவலில் வைத்து விசாரிக்கப்பட்டு வருவதோடு, மேலதிக விசாரணைகளுக்காக மேல்மாகாண தெற்கு திசை குற்றப் பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார்.