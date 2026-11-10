நிரந்தரப் பணிகளுக்கு மனிதவள முகவர்கள் மூலம் தொழிலாளர்களை அமர்த்துவது சட்டவிரோதம் – தொழிற்சங்கவாதி!
நிரந்தரப் பணிகளுக்காக மனிதவள முகாம்கள் மூலம் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவது ஏற்கனவே தற்போதைய சட்டங்களின் கீழ் சட்டவிரோதமானது என்றும், எனினும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் தேசிய தொழிற்துறை ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினரும் தொழிற்சங்கவாதியுமான அண்டன் மார்க்கஸ் தெரிவித்தார்.
இவ்விடயம் சம்பந்தமாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
எமது நாட்டில் தற்போது அமுலில் உள்ள சட்டத்தின்படி, மனிதவள முறை சட்டபூர்வமானது அல்ல. ஒரு நிறுவனத்தில் நிரந்தரப் பணிகளுக்காகத் தொழிலாளர்கள் தொடர்ச்சியாகத் தற்காலிக அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில், ஊதியச் சபைகள் கட்டளைச் சட்டத்தின் (59(டி) பிரிவுக்கு தொழிற்சங்கங்கள் மூலம் திருத்தம் பெற்றுக்கொடுத்தோம். இந்த திருத்தங்கள் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படாமையே பிரச்சினையாகும்.
பியகம சுதந்திர வர்த்தக வலயத்தில் இயல்பில் நிரந்தரமான பணிகளைச் செய்த போதிலும், தொழிலாளர்கள் மனிதவள ஏற்பாடு மூலம் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருந்தனர். நாங்கள் மாவட்ட தொழிலாளர் அலுவலகத்தில் முறைப்பாடு அளித்தோம்.
சட்ட அமுலாக்கப் பிரிவின் பொறுப்பான தொழிலாளர் ஆணையாளர், மனிதவள முறை மூலம் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவது சட்டவிரோதமானது என்று அறிவித்து உத்தரவு பிறப்பிக்குமாறு கொழும்பு மத்திய மாவட்ட தொழிலாளர் அலுவலகத்திற்குப் பின்னர் அறிவுறுத்தினார்.
இத்தகைய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டவுடன், அந்த நிறுவனம் அதற்கேற்ப செயற்பட வேண்டும் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றம் மூலம் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் தொழிலாளர் திணைக்களத்திற்கு உண்டு. இருப்பினும், அந்த அலுவலகம் இன்னும் உத்தரவை வெளியிடவில்லை. இது குறித்து நாங்கள் அவர்களிடம் கேட்டபோது, மற்ற நிறுவனங்களுக்குத் தெரிந்தால் பிரச்சினைகள் வரக்கூடும் என்று கூறினார்கள்.
மற்ற நிறுவனங்களும் இந்த முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன என்றால், அவர்கள் அதைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வதில் என்ன தவறு என்று நாங்கள் அவர்களிடம் கேட்டோம். எவ்வாறினும் அவர்கள் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்றார்.
இதேவேளை, வர்த்தகம், வாணிப, உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சர் வசந்த சமரசிங்க கூறுகையில், மனிதவள தொழிலாளர் முறையை ஒழிப்பதற்கு அரசாங்கம் சட்டம் வரைந்து வருவதாகவும், நேரடி வேலைவாய்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்காக இடைத்தரகருக்குப் பணம் செலுத்தும் முறையை அரசாங்கம் ஆதரிக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார்.