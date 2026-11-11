கஸ்ஸப தேரருக்கு எதிராக திருகோணமலை நீதிமன்றம் பிடியாணை!
திருகோணமலை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் இன்று (11) புதன்கிழமை இடம்பெற்ற வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகத் தவறியதை அடுத்து, பலாங்கொடை கஸ்ஸப தேரருக்கு எதிராக நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்துள்ளது.
திருகோணமலை கடற்கரையோரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டவிரோதக் கட்டுமானங்கள் மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய புத்தர் சிலை அமைக்கப்பட்டமை தொடர்பான வழக்கு இன்றைய தினம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
வழக்கு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்ட போது, கஸ்ஸப தேரர் மற்றும் வழக்கில் பெயரிடப்பட்ட ஏனைய சந்தேகநபர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருக்கவில்லை.
இதனைத் தொடர்ந்து, கஸ்ஸப தேரரைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்துமாறு பிடியாணை பிறப்பித்த நீதவான், வழக்கு விசாரணையை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 06 ஆம் திகதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
கஸ்ஸப தேரர் அநுராதபுர புனித நகர அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு எதிராக ருவன்வெலிசாய பகுதியில் சாகும்வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.