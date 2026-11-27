பேரிடர்களை முன்கூட்டியே எதிர்கொள்ள புதிய அனர்த்த முகாமைத்துவப் பொறிமுறை அவசியம் – சஜித் வலியுறுத்தல்!
‘தித்வா’ பேரிடர் இலங்கையைத் தாக்கி இன்றுடன் (27) ஒரு வருடம் நிறைவடைவதை முன்னிட்டு, அனர்த்தத்திற்குப் பின்னர் செயற்படும் வழக்கமான முறையைக் கைவிட்டு, பேரிடர் ஏற்படுவதற்கு முன்பே தயாராகி பாதிப்புகளைக் குறைக்கும் புதிய அனர்த்த முகாமைத்துவப் பொறிமுறையை நாட்டில் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பாராளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தினார்.
இந்தப் பேரழிவின் முதலாம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு இன்று வெள்ளிக்கிழமை (27) பாராளுமன்றத்தில் விசேட அனுதாபக் கூற்றை முன்வைத்து உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். அங்கு தொடர்ந்து உரையாற்றிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர்,
"தித்வா பேரழிவினால் பெருமளவிலான மக்கள் உயிரிழந்ததுடன், தமது வீடுவாசல்களையும் வாழ்வாதாரங்களையும் இழந்து இயல்பு வாழ்க்கை சீர்குலைந்தது.
இந்தப் பேரிடர் ஏற்பட்டு இன்றுடன் ஓராண்டு நிறைவடைகின்ற நிலையில், தமது உறவுகளையும் சொத்துக்களையும் இழந்த சகலருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்," என்றார்.
அனர்த்தம் ஏற்பட்ட தருணத்திலிருந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காகத் தன்னலமின்றிச் செயற்பட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ அதிகாரிகள், முப்படையினர், பொலிஸார், சிவில் பாதுகாப்புப் படையினர் உள்ளிட்ட சுமார் 15 இலட்சம் அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கும் அவர் தனது நன்றிகளைத் தெரிவித்தார்.
பேரிடரினால் விவசாயம், கைத்தொழில் மற்றும் சேவைத் துறைகளுக்கு ஏற்பட்ட பாரதூரமான பாதிப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், பாராளுமன்றத்தில் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட 500 பில்லியன் ரூபா குறைநிரப்பு மதிப்பீட்டுப் பிரேரணையின் ஊடாக மக்களுக்கு உரிய நிவாரணம் சென்றடைந்ததா எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
"விவசாயம், மீன்பிடி, கைத்தொழில், நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் முயற்சிகள், சில்லறை வர்த்தகம் மற்றும் சுயதொழில் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கு வாக்குறுதியளித்தவாறு, அவர்களின் வாழ்க்கையை இயல்புநிலைக்குக் கொண்டுவருவதற்கான விரைந்த நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
நாட்டில் தற்போது நடைமுறையிலுள்ள அனர்த்த முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டம் தோல்வியடைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்த சஜித் பிரேமதாச, தற்போதைய காலநிலை மற்றும் வானிலை மாற்றங்களுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் அந்த முறைமை அமையவில்லை.
அனர்த்தம் ஏற்பட்ட பின்னரே செயற்படும் தற்போதைய பதிலளிப்பு முறைமைக்குப் பதிலாக, பேரிடருக்கு முன்பே தயாராகி பாதிப்புகளைத் தடுக்கும் புதிய பொறிமுறையொன்று நாட்டிற்கு அவசியம் என்றும், இது தொடர்பில் ஜனாதிபதியிடமும் தாம் யோசனை முன்வைத்துள்ளதாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மேலும் தெரிவித்தார்.