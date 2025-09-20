தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwctmstVGToIym68upPT82RU5hZxTpFwrBkLQ3PKn9oy7KjVolFkK-9tBZZB0YiiJCIwGIcGxFHWCsBlahXMERXJFMywXzVXuxxQebap4OfGnul1EmnJ-RLC7MJ0KEC5eZmC0ycGpDbtNTbT7j1NAT5ZpbPZwB7263CGbNEnCjiF_VGgKxj8Q0Psuejgyd/s600/25-67762c8a881eb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwctmstVGToIym68upPT82RU5hZxTpFwrBkLQ3PKn9oy7KjVolFkK-9tBZZB0YiiJCIwGIcGxFHWCsBlahXMERXJFMywXzVXuxxQebap4OfGnul1EmnJ-RLC7MJ0KEC5eZmC0ycGpDbtNTbT7j1NAT5ZpbPZwB7263CGbNEnCjiF_VGgKxj8Q0Psuejgyd/s16000-rw/25-67762c8a881eb.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கிழமை (20) விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரத்தின் அடிப்படையில்,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">22 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 276,600 ரூபாவாகவும் 24 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 299,000 ரூபாவாகவும் காணப்படுகிறது.</div>