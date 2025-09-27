MIKE WALK 2025 ! மட்டக்களப்பு புனித மிக்கேல் கல்லூரியின் 152ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு நடைபவனி

<p>&nbsp;</p><div class="separator" style="clear: both;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6r1pV6AL3rKpeX_9FERgG-x4wOHSprjTjysQpIpXZ5xWqtHWxRKwEOcXlBtapE7Iji-olGnG1yFIW6iAQIjJVMOsa3rEJw5LEgyVzL7bZQDPv-TvkdVguT19ZCTp8uBYq8mFaPq_lUCIZ_3csvihYysB7ZjCcO3pEfItClaMSBj-Mw4bXlMGIAxPPD9M/s2048/IMG_4656.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6r1pV6AL3rKpeX_9FERgG-x4wOHSprjTjysQpIpXZ5xWqtHWxRKwEOcXlBtapE7Iji-olGnG1yFIW6iAQIjJVMOsa3rEJw5LEgyVzL7bZQDPv-TvkdVguT19ZCTp8uBYq8mFaPq_lUCIZ_3csvihYysB7ZjCcO3pEfItClaMSBj-Mw4bXlMGIAxPPD9M/s16000-rw/IMG_4656.jpeg" /></a></div>புனித மிக்கேல் கல்லூரியின் 152ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு நடைபவனி&nbsp; MIKE WALK 2025 இன்று&nbsp; சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.&nbsp;&nbsp;<span><a name="more"></a></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgTOhfTJjVKOCkxSE8JfJ8DuAbBvdKV7QI_67t5LcbCFjjHb5kiNvq5JTkm1Q2LXdeZlnMBGe0yuKMvrXjLDu0XChT-jTyTUbQBMPcrgDdcafitor1x65vLYvPPt2HKaIVJB6GGkr7Fy3uefaYcsfyqPKttAHP9T-rFt3OZwWY2BIgP_VFMFHO0BCR9Ec/s1707/IMG_4658.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1138" data-original-width="1707" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgTOhfTJjVKOCkxSE8JfJ8DuAbBvdKV7QI_67t5LcbCFjjHb5kiNvq5JTkm1Q2LXdeZlnMBGe0yuKMvrXjLDu0XChT-jTyTUbQBMPcrgDdcafitor1x65vLYvPPt2HKaIVJB6GGkr7Fy3uefaYcsfyqPKttAHP9T-rFt3OZwWY2BIgP_VFMFHO0BCR9Ec/s16000-rw/IMG_4658.jpeg" /></a></div><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9UfV4UwW0GHHZgCs526VjK-a31ujGdyhtr5QLPz6cfgvSzJnwM1Zy_ETQFGGdNvCuqR3qiDnJFP2t1MKqUPePWZ_USudCIUKZpq6lVL9IMjvd-2p-Y1nmKoGCt36CxhIGDCA1wfashBymG1uJgDHLd7YllpdJOXXGdQWjT5Iym1tjvbPhY9jXn95Mu8E/s16000-rw/IMG_4662.jpeg" /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCNmtuRf_MLtXAoWQE0YxncOIuQnwA7MLhR6lJ4QmI9tEWlGMUkqHgM6JE_zMV4mt4Ab0U4Ok_1HiajzJ8dcUVoUf57vThI_2lDKXXoOfwuAWONsp293PbfqBAsdVXySyThpmFm5z8rhd3SV1M6d1IO4_vNbuD2bCrSkh-QyH_uxk-kI-m-gWWqCvhhww/s2048/IMG_4661.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCNmtuRf_MLtXAoWQE0YxncOIuQnwA7MLhR6lJ4QmI9tEWlGMUkqHgM6JE_zMV4mt4Ab0U4Ok_1HiajzJ8dcUVoUf57vThI_2lDKXXoOfwuAWONsp293PbfqBAsdVXySyThpmFm5z8rhd3SV1M6d1IO4_vNbuD2bCrSkh-QyH_uxk-kI-m-gWWqCvhhww/s16000-rw/IMG_4661.jpeg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHLQh_cybhF_JpF_70TTEBlOURP8ujDP-bPZfmsTTXmFRjmlHHqQxZJqHgOGz1m-QriMTWMMNNDSJPdaQyGDC38lDXZlqjF_eHm_r0MDMiGGUdLO-Ur-yY2BBHZQqJ63rwjtf5Le1DGUvzn_jwSNfv-dB9BxSOBLsbTBkXokXd-63O4yNC1TkU0fzkYcU/s2048/IMG_4660.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHLQh_cybhF_JpF_70TTEBlOURP8ujDP-bPZfmsTTXmFRjmlHHqQxZJqHgOGz1m-QriMTWMMNNDSJPdaQyGDC38lDXZlqjF_eHm_r0MDMiGGUdLO-Ur-yY2BBHZQqJ63rwjtf5Le1DGUvzn_jwSNfv-dB9BxSOBLsbTBkXokXd-63O4yNC1TkU0fzkYcU/s16000-rw/IMG_4660.jpeg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ6Il0Nm7S_XylKzb-ewypDnDXYA7Z6tzQjA3wF7DS2zvtP5g3B-7R6vhd6B2T0LgziREd1fW37pSQYCt7v2NmROz_x9ZRtWG89amiWofsEb_6LcfS9tagXOq-EVz-mqj9NoY3jvsPGnB09XgHcVQfrkG-Kdgaz9vvUORdDsfydK6ClUTsmF0DmLen8FE/s2048/att.ACQQ0M-tbIHW0_IgX6ihVxHJzU8fu7CL4GUR-4yDM3w.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ6Il0Nm7S_XylKzb-ewypDnDXYA7Z6tzQjA3wF7DS2zvtP5g3B-7R6vhd6B2T0LgziREd1fW37pSQYCt7v2NmROz_x9ZRtWG89amiWofsEb_6LcfS9tagXOq-EVz-mqj9NoY3jvsPGnB09XgHcVQfrkG-Kdgaz9vvUORdDsfydK6ClUTsmF0DmLen8FE/s16000-rw/att.ACQQ0M-tbIHW0_IgX6ihVxHJzU8fu7CL4GUR-4yDM3w.jpeg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNlnoXJK61c3m_4laKhROGJo6ABLy9SfZN_u8Hew0VRV9jl-WsfpXvDwybhaAqao4rPW6lukUnxgr3lokmEvG4z__m2vYV0XBWjLz96vN9Q7QIa83AWA4uFu5TAY3-3z7yGppCunTGe7Gpc2oX97_GVVwARTqyW0XNn9bGf0AW6iihcxbRVqQTAA7DRKU/s2048/att.zxg6VNenjlhnJBhbWPW16PaZBXGuvNGdDiTgtcbpZcg.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1152" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNlnoXJK61c3m_4laKhROGJo6ABLy9SfZN_u8Hew0VRV9jl-WsfpXvDwybhaAqao4rPW6lukUnxgr3lokmEvG4z__m2vYV0XBWjLz96vN9Q7QIa83AWA4uFu5TAY3-3z7yGppCunTGe7Gpc2oX97_GVVwARTqyW0XNn9bGf0AW6iihcxbRVqQTAA7DRKU/s16000-rw/att.zxg6VNenjlhnJBhbWPW16PaZBXGuvNGdDiTgtcbpZcg.jpeg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAMFqV3VZj8sNKhcor59mMoRt1Uh9gCuY3bi0RfksrRT5kUakFIs2FzTdJ3-LSToErk1giIN8nmVlxFXmDaVHRtfJMPX8kxB9ykpuyJxRXsx7d7gRUf9_Lmk_M5pgOzDODrwz52tChTa2s6EttxqxapirGmxqCu9Eg02tm80niiTZRodgpgNXDJOcl1hY/s2048/att.1nV3YDfUeFeDmkKmR5uGOnUvnuE-QZ1ceDXgu9gQsZc.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1152" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAMFqV3VZj8sNKhcor59mMoRt1Uh9gCuY3bi0RfksrRT5kUakFIs2FzTdJ3-LSToErk1giIN8nmVlxFXmDaVHRtfJMPX8kxB9ykpuyJxRXsx7d7gRUf9_Lmk_M5pgOzDODrwz52tChTa2s6EttxqxapirGmxqCu9Eg02tm80niiTZRodgpgNXDJOcl1hY/s16000-rw/att.1nV3YDfUeFeDmkKmR5uGOnUvnuE-QZ1ceDXgu9gQsZc.jpeg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEpF1qMYN33LskNSqFzk0zzSRAeyXzafOJ-DOvMA6kvnKRAgXijPSsuhh8Q3NVnRiCx61_sLd0CzWJLoVb79G9Fu7yM5qWq20QD0YcP486-urru5bzkhQ7LLSZr8he-A3AFXFJ9MlAILj0eLPUK-bAzVpEbwW3plpYmwuFByfuwmO5bf7bjvVkNLV2XVk/s2048/att.zyrJP3yhRrq_vOHWJYpGWQ55PvDm77dq7hPNMdhyNc4.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1152" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEpF1qMYN33LskNSqFzk0zzSRAeyXzafOJ-DOvMA6kvnKRAgXijPSsuhh8Q3NVnRiCx61_sLd0CzWJLoVb79G9Fu7yM5qWq20QD0YcP486-urru5bzkhQ7LLSZr8he-A3AFXFJ9MlAILj0eLPUK-bAzVpEbwW3plpYmwuFByfuwmO5bf7bjvVkNLV2XVk/s16000-rw/att.zyrJP3yhRrq_vOHWJYpGWQ55PvDm77dq7hPNMdhyNc4.jpeg" /></a></div><br /><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYpNcFwiRwFz3vuyQ6Okhlzec8Sr9eOR-IEwNglCZzbgM0GeJGVAPQ47R6TUjqAU0f-YiPrATPWNHbjWXfbTCv3i15SHCf09wG9oROavDlaFJo1okCEFqrpXNq_KenCUue-7otWcI4b6XpU-gJxs77ge6MTsEl8A-_M7dkk4wHPrAc8f-vV2ABur7Tcy0/s2048/IMG_4659.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYpNcFwiRwFz3vuyQ6Okhlzec8Sr9eOR-IEwNglCZzbgM0GeJGVAPQ47R6TUjqAU0f-YiPrATPWNHbjWXfbTCv3i15SHCf09wG9oROavDlaFJo1okCEFqrpXNq_KenCUue-7otWcI4b6XpU-gJxs77ge6MTsEl8A-_M7dkk4wHPrAc8f-vV2ABur7Tcy0/s16000-rw/IMG_4659.jpeg" /></a></div><br /><br /><p></p>