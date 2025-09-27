MIKE WALK 2025 ! மட்டக்களப்பு புனித மிக்கேல் கல்லூரியின் 152ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு நடைபவனி

on Saturday, September 27, 2025
புனித மிக்கேல் கல்லூரியின் 152ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு நடைபவனி  MIKE WALK 2025 இன்று  சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.  












Batticaloa st.michael college

